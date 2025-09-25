VIDEO: Dokázal nemožné. Poliak zlyžoval Everest bez kyslíka ako prvý v dejinách

KÁTHMANDU. Poľský skialpinista Andrzej Bargiel sa stal prvým človekom na svete, ktorý vystúpil na Mount Everest (8849 m n. m.) a následne zlyžoval z jeho vrcholu do základného tábora bez použitia doplnkového kyslíka.
Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa komunikátu spoločnosti Redbull.
Bargiel zdôraznil, že veľké množstvo čerstvého snehu výrazne spomalilo výstup, keďže na trase neboli žiadne iné expedície, ktoré by pomohli pri jej vytýčení.
„Výstup bol ťažký. Jesenný a jarný Everest sú úplne iný príbeh, ale zjazd mi priniesol veľa potešenia,“ povedal.
Počas 16-hodinového výstupu v takzvanej zóne smrti nad 8000 metrov nad morom nepoužil kyslíkovú podporu.
Na samotnom vrchole najvyššej hory sveta strávil len niekoľko minút, po čom si pripol lyže a začal historický zjazd.
Do druhého tábora vo výške okolo 6400 metrov dorazil už po zotmení, čo mu znemožnilo bezpečne pokračovať. Prenocoval preto v tábore a so svitaním v zjazde pokračoval.
„Prvý deň sa zatiahlo a bolo to frustrujúce. Druhá časť bola oveľa príjemnejšia - dobré počasie, kvalitný sneh a hladký priebeh,“ uviedol.
Za najpríjemnejší úsek označil prechod cez ľadopád Khumbu, ktorý zvládol bez lán a istenia.
Úspech 36-ročného poľského skialpinistu je považovaný za historický míľnik vo vysokohorskom lyžovaní.
Bargiel sa už v minulosti zapísal medzi svetovú elitu, keď v roku 2018 uskutočnil prvý kompletný zjazd z vrcholu K2.