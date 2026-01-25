VIDEO: Nemal istenie, vysielal ho Netflix. Američan vyliezol na slávny mrakodrap

Americký horolezec Alex Honnold dnes voľným výstupom, teda bez lana a istenia, zdolal jednu z najvyšších budov sveta, vyše 500 metrov vysoký mrakodrap Taiwan-Pej 101.
Streamovacia služba Netflix, ktorá jeho výkon prenášala s len niekoľkosekundovým oneskorením, na sociálnej sieti X zverejnila video, na ktorom stojí na vrchole budovy.
Zdolať jej 101 poschodí mu trvalo hodinu a 35 minút.
Honnoldov výstup bol pôvodne plánovaný na sobotu, jeho plány mu ale zhatilo počasie. Vrchol mrakodrapu halili mraky a oblasť zasiahli prehánky. Spoločnosť Netflix zdôrazňovala, že Honnoldova bezpečnosť je pre ňu prioritou.
Agentúra DPA píše, že vysielanie podujatia v takmer priamom prenose vzbudilo silnú kritiku.
"Pozerať sa na to, ako sa ľudia vydávajú do životu nebezpečné situácie, osobne považujem za eticky neobhajiteľné," povedal nemecký mediálny a športový analytik Thomas Horky švajčiarskej stanici SFR.
VIDEO: Alex Honnold vyliezol na mrakodrap Taiwan-Pej 101
Honnolda, ženatého otca dvoch detí, počas zdolávania mrakodrapu hlasno povzbudzovali a fotografovali ľudia za oknami budovy. Pred výstupom pripustil, že ak spadne, zomrie. Povedal, že na strach je zvyknutý a že kritiku celej akcie chápe.
"Ľudia sa na projekt pozerajú a hovoria si: To je riskantné alebo nebezpečné. Ale pre mňa to nie je o veľa iné ako to, čo robím inokedy, "vysvetlil.
Honnold je známy zdolávaním extrémne náročných a niekedy aj nezvyčajných vrcholov. V roku 2017 sa zapísal do histórie, keď ako prvý človek na svete bez istenia vyliezol zrejme najťažšiu viacdĺžkovú lezeckú cestu sveta na masíve El Capitan v Yosemitskom národnom parku v USA.
O rok neskôr o ňom bol natočený oscarový dokument Bez zaistenia na El Capitan (Free Solo).
Mrakodrap Taiwan-pej 101 už bol v minulosti zdolaný. V roku 2004 na neho za štyri vyliezol Francúz Alain Robert prezývaný pre svoje výstupy bez lana na niektoré z najvyšších mrakodrapov sveta Spiderman. Pri výstupe však bol zabezpečený lanom.
Budova je so svojimi 508 metrami dominantou a jednou z hlavných turistických atrakcií Taiwanu.
V rokoch 2004 až 2010 bola najvyššou stavbou sveta, kým ju v tomto prvenstvo prekonal dubajský Burdž Chalífa. V súčasnosti sa medzi najvyššie budovy sveta radí na 11. miesto.