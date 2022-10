Zdrvujúcu prehru so Slovanom hodili za hlavu, Zvolenu pomohol k výhre i Bondra

„Bolo to ťažké, hlavne prvá tretina, keďže to bol pre mňa prvý zápas po pol roku. Chlapci mi však pomáhali, aby som zostal pozitívny. A to i napriek tomu, že som strácal puky.

Opačné pocity prevládali na nitrianskej strane. Tím spod Zobora v tejto sezóne na ľade súperov ešte nevyhral.

Vo Zvolene mal k tomu blízko, avšak bodovo vyšiel opäť naprázdno. Dôvody vysvetľoval kouč Nitranov Normunds Sejejs.

„Bol to dobrý zápas z oboch strán. Zvolen v minulom kole vysoko prehral, takže sa chcel doma pred svojimi divákmi ukázať v lepšom svetle. My sme to vedeli, pripravovali sa na to.

Uvedomovali sme si, že to nebude ľahké, že pôjde o fyzicky náročný duel. Rozhodli napokon maličkosti, konkrétne malé chyby. My sme ich urobili viac, preto sme prehrali.“