Prvé tímy základnej časti spoznali súperov. Dvojice štvrťfinále play-off Tipsport ligy

Radosť hráčov Nitry. (Autor: TASR)
Sportnet|15. mar 2026 o 19:14
Pozrite si dvojice štvrťfinále play-off hokejovej Tipsport ligy.

Hokejisti HK Nitra a HC Slovan Bratislava spoznali súperov vo štvrťfinále najvyššej Tipsport ligy.

Víťaz základnej časti z Nitry vyzve v boji o semifinále desiaty nasadený tím HK Dukla Michalovce. Tie vyradili v predkole Spišskú Novú Ves 3:1 na zápasy

Slovan narazí vo štvrťfinále na prekvapenie tohto ročníka Liptovský Mikuláš, ktorý vyradil v predkole Zvolen takisto 3:1 na zápasy.

Pred predkolom boli známe už dve dvojice štvrťfinále. Žilina sa stretne s Popradom a úradujúci majster z Košíc narazí na Banskú Bystricu.

Dvojice štvrťfinále play-off Tipsport ligy

Nitra (1) - Michalovce (10)

Slovan Bratislava (2) - Liptovský Mikuláš (8)

Košice (3) - Banská Bystrica (6)

Žilina (4) - Poprad (5)

Tipsport liga

