Prvé tímy základnej časti spoznali súperov. Dvojice štvrťfinále play-off Tipsport ligy

Hokejisti HK Nitra a HC Slovan Bratislava spoznali súperov vo štvrťfinále najvyššej Tipsport ligy.
Víťaz základnej časti z Nitry vyzve v boji o semifinále desiaty nasadený tím HK Dukla Michalovce. Tie vyradili v predkole Spišskú Novú Ves 3:1 na zápasy
Slovan narazí vo štvrťfinále na prekvapenie tohto ročníka Liptovský Mikuláš, ktorý vyradil v predkole Zvolen takisto 3:1 na zápasy.
Pred predkolom boli známe už dve dvojice štvrťfinále. Žilina sa stretne s Popradom a úradujúci majster z Košíc narazí na Banskú Bystricu.
Dvojice štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Nitra (1) - Michalovce (10)
Slovan Bratislava (2) - Liptovský Mikuláš (8)
Košice (3) - Banská Bystrica (6)
Žilina (4) - Poprad (5)