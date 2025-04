Zvolen bol disciplinovaný od úvodných minút. Výhru vybojoval v záverečných presilovkách

Peter Mikula, tréner Zvolena: „Boli pred týmto zápasom všelijaké myšlienky a nálady. Povedali sme si už ráno niečo k prístupu a hráči nesklamali. Zvládli zápas, hoci stále stojíme nad priepasťou a neradi by sme do nej spadli. Chceme sériu zvrátiť. Víťazstvo 5:2 je pekné. Vytvorili sme si dvojgólový náskok, len sme ho osobnými chybami nezvládli v druhej tretine udržať. Súper napokon zaplatil za to, za čo sme my zaplatili v Košiciach. Dostal sa do troch hráčov v oslabení a inkasoval. O výsledku potom rozhodla aj ďalšia naša presilovka v závere duelu. Boli sme aj efektívni. Potešili ma hráči a verím, že sme nepovedali posledné slovo.“

Dan Ceman, tréner Košíc: „Mali sme niekoľko šancí na otvorenie skóre, ale neboli sme dostatočne šikovní, aby sme ich premenili. Potom sme mali niekoľko strát pukov, čo vyústilo do dvojgólového vedenia Zvolena. No vrátili sme sa späť a vyrovnali. Chceli sme sa vyhnúť oslabeniam, ale v závere sme v oslabení trikrát inkasovali, čo sa často nevidí. Je to výborný play off hokej dvoch kvalitných tímov a často v ňom rozhodujú presilovky. Nikto nečakal, že nad Zvolenčanmi zvíťazíme 4:0 na zápasy v sérii. Majú výborný tím a máme pred nimi rešpekt.“