Skalica nedosiahla na ďalšie víťazstvo. Nájazdovú drámu zvládlo lepšie Humenné

Radosť hráčov Humenného
Radosť hráčov Humenného (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|21. apr 2026 o 20:39
ShareTweet0

V nájazdoch rozhodol Vrábeľ.

Tipsport liga - 11. kolo baráže

Skalica - Humenné 3:4 pp a sn (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Góly: 16. Jurák (Obdržálek, Kubíček), 33. Darcy (Obdržálek, Nemec), 46. Nemec (Obdržálek, Jurík) – 1. Toma (Vrábeľ), 16. Linet (Žitný, Lušňák), 24. Krajňák (Cibák), rozh. náj. Vrábeľ.

Rozhodovali: Hronský, Lesay - Haringa, Bezák, vylúčení na 2 min.: 5:5, navyše: Jurík (Skalica) 10 min. za nešportové správanie sa, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.

Skalica: Beržinec - S. Barcík, Kubíček, Darcy, Filip, Urban, Janík, Škápik, Dudáš - Jurík, Nemec, Obdržálek - Sačkov, Špirko, Kalousek - Kuba, Búlik, Šátek - Kotvan, Jurák, A. Barcík

Humenné: Lackovič (13. Hurčík) - Cibák, Zekucia, Novota, Mitro, Pišoja, Jacko, Vl. Kurovskij - Rymarev, Železkov, Šachvorostov - Toma, Vrábeľ, Vaško - Žitný, Linet, Lušňák - Vs. Kurovskij, Krajňák, Borov

Hokejisti Humenného zvíťazili v utorkovom stretnutí 11. kola baráže o účasť v najvyššej slovenskej súťaži prehrali na ľade Skalice 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch.

Humenné v zápase viedlo už 3:1, no domáci hokejisti dokázali vyrovnať.

Duel následne dospel do predĺženia, v ktorom gól nepadol a tak museli rozhodnúť samostatné nájazdy. V nich bol jediným úspešným strelcom Filip Vrábeľ.

Tabuľka baráže Tipsport ligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

Trenčín

11

7

1

2

1

41:27

25

2.

Prešov

11

7

1

1

2

38:29

24

3.

Humenné

11

2

2

1

6

29:38

11

4.

Skalica

11

1

1

1

8

32:46

6

Tipsport liga

Radosť hráčov Humenného
Radosť hráčov Humenného
Skalica nedosiahla na ďalšie víťazstvo. Nájazdovú drámu zvládlo lepšie Humenné
dnes 20:39
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Skalica nedosiahla na ďalšie víťazstvo. Nájazdovú drámu zvládlo lepšie Humenné