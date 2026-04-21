Skalica nedosiahla na ďalšie víťazstvo. Nájazdovú drámu zvládlo lepšie Humenné

Tipsport liga - 11. kolo baráže
Skalica - Humenné 3:4 pp a sn (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Góly: 16. Jurák (Obdržálek, Kubíček), 33. Darcy (Obdržálek, Nemec), 46. Nemec (Obdržálek, Jurík) – 1. Toma (Vrábeľ), 16. Linet (Žitný, Lušňák), 24. Krajňák (Cibák), rozh. náj. Vrábeľ.
Rozhodovali: Hronský, Lesay - Haringa, Bezák, vylúčení na 2 min.: 5:5, navyše: Jurík (Skalica) 10 min. za nešportové správanie sa, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
Skalica: Beržinec - S. Barcík, Kubíček, Darcy, Filip, Urban, Janík, Škápik, Dudáš - Jurík, Nemec, Obdržálek - Sačkov, Špirko, Kalousek - Kuba, Búlik, Šátek - Kotvan, Jurák, A. Barcík
Humenné: Lackovič (13. Hurčík) - Cibák, Zekucia, Novota, Mitro, Pišoja, Jacko, Vl. Kurovskij - Rymarev, Železkov, Šachvorostov - Toma, Vrábeľ, Vaško - Žitný, Linet, Lušňák - Vs. Kurovskij, Krajňák, Borov
Hokejisti Humenného zvíťazili v utorkovom stretnutí 11. kola baráže o účasť v najvyššej slovenskej súťaži prehrali na ľade Skalice 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch.
Humenné v zápase viedlo už 3:1, no domáci hokejisti dokázali vyrovnať.
Duel následne dospel do predĺženia, v ktorom gól nepadol a tak museli rozhodnúť samostatné nájazdy. V nich bol jediným úspešným strelcom Filip Vrábeľ.
Tabuľka baráže Tipsport ligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
Body
1.
Trenčín
11
7
1
2
1
41:27
25
2.
Prešov
11
7
1
1
2
38:29
24
3.
Humenné
11
2
2
1
6
29:38
11
4.
Skalica
11
1
1
1
8
32:46
6