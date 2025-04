ONLINE: HKM Zvolen - HC Košice dnes, Tipos extraliga LIVE (semifinále play-off - 4. zápas)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní štvrtého zápasu semifinále play off Tipos extraligy HKM Zvolen – HC Košice. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen včera prespal úvod zápasu, kde v prvej tretine na ľade takmer nebol. Potom sa síce zlepšil, ale dobehnúť dvojgólové manko už bolo proste nad sily. HKM má teda dnes už nôž na krku a musí vyhrať, ak teda nechce mať po sezóne. Budú to mať ale veľmi ťažké, pretože Košice ich zatiaľ prehrávajú po všetkých stránkach. Dnes je ale nový deň, nový zápas a uvidíme, či sa v tejto sérii niečo zmení. Ak sa tak nestane, Rytieri majú po sezóne.



Košice pohodlne kráčajú smerom do finále. Včera v prvej tretine absolútne vygumovali domácich hráčov. Vypracovali si množstvo šancí a dve premenili na vedenie. tento stav potom už len umnou hrou kontrolovali a v čase, keď sa v tretej tretine očakával tlak Zvolen udreli tretí krát a bolo prakticky po zápase. Ak Oceliari zopakujú tento výkon aj dnes postúpia zaslúžene do finále. Ale nepredbiehajme, ako sa hovorí, posledný krôčik býva vždy najťažší.