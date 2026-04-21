ONLINE: HK Skalica - HC 19 Humenné dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 11. kolo)

Hokejisti HK Skalica a HC 19 Humenné dnes hrajú 11. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
21.04.2026 o 18:00
11. kolo
Skalica
3:4
(1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
66' minúta
Ukončený
Humenné
Góly a asistencie: 16. Jurák (Obdržálek, Kubíček), 33. Darcy (Obdržálek, Nemec), 46. Nemec (Obdržálek, Jurík) – 1. Toma (Vrábeľ), 16. Linet (Žitný, Lušňák), 24. Krajňák (Cibák), rozh. náj. Vrábeľ. Rozhodca: Hronský, Lesay – Haringa, Bezák.
Humenné zdolalo Skalicu 4:3 po samostatných nájazdoch a s určitosťou tak v barážovej tabuľke obsadí tretiu priečku. Posledná skončí Skalica. Bojovať sa v poslednom kole bude ešte o prvú pozíciu. Lepšie karty má zatiaľ Trenčín, ktorý má jednobodový náskok pred druhým Prešovom. Humenné ukončí baráž domácim zápasom s Prešovom. Skalica bude hrať s Trenčínom.
HK Skalica – HC 19 Humenné 3:4 (1:2, 1:1, 1:0 – 0:0)
Góly a asistencie: 16. Jurák (Obdržálek, Kubíček), 33. Darcy (Obdržálek, Nemec), 46. Nemec (Obdržálek, Jurík) – 1. Toma (Vrábeľ), 16. Linet (Žitný, Lušňák), 24. Krajňák (Cibák), rozh. náj. Vrábeľ. Rozhodca: Hronský, Lesay – Haringa, Bezák. Vylúčenie: 5:5. Využitie: 1:0. V oslabení: 0:0. Priebeh zápasu: 0:1, 1:1, 1:3, 3:3, 3:4.
Koniec zápasu.
65:00
V samostatných nájazdoch zvíťazil tím HC 19 Humenné.
Autorom víťazného gólu je VRÁBEĽ.
Jurák (SKA) nepremieňa.
Toma (HUM) nepremieňa.
Obdržálek (SKA) nepremieňa.
Vrábeľ (HUM) premieňa.
Kalousek (SKA) nepremieňa.
Shakhvorostov (HUM) nepremieňa.
Sachkov (SKA) nepremieňa.
Krajňák (HUM) nepremieňa.
Kubíček (SKA) nepremieňa.
Rymarev (HUM) nepremieňa.
Samostatné nájazdy začínajú.
Víťaza sme nespoznali ani v predĺžení a o víťazovi nám tak rozhodnú samostatné nájazdy.
Predĺženie sa skončilo.
64:45
Hurčík vychytal Kotvana.
64:01
Začala sa posledná minúta predĺženia.
63:15
Ofsajd Humenného.
62:13
Vylúčenie v tíme HK Skalica:
Jurík – 2 min. + 10 min. osobný trest, nešportové správanie.
Vylúčenie v tíme HC 19 Humenné:
Toma – 2 min., nešportové správanie.
62:02
Hurčík so zákrokom proti strele Barcíka.
61:37
Kubíček nastrelil žrď brány Humenného!
61:06
Súčasné vylúčenie:
Vylúčenie v tíme HK Skalica:
Jurák – 2 min., nešportové správanie.
Vylúčenie v tíme HC 19 Humenné:
Cibák – 2 min., nešportové správanie.
61:03
Humenné sa oslobodzuje.
60:45
Oddychový čas pre tím HK Skalica.
Vylúčenie v tíme HC 19 Humenné:
Vrábeľ – 2 min., podrazenie.
60:01
Začalo sa predĺženie.
V riadnej hracej dobe sme víťaza duelu nespoznali a nasledovať tak bude predĺženie.
60:00
Tretia tretina sa skončila.
59:01
Začala sa posledná minúta tretej tretiny.
58:10
Skaličania s pukom za vlastnou bránou.
54:03
Humenné kombinuje v útočnom pásme.
53:06
Puk skončil na tribúne.
50:18
Zakázané uvoľnenie Humenného.
50:08
Kubíček trafil žrď Hurčíkovej brány!
47:35
Zakázané uvoľnenie Skalice.
45:56
Skalica dala gól!
Je vyrovnané! Obdržálek prihral RICHARDOVI NEMCOVI a ten z prvej prepálil Hurčíka. 3:3!
Asistencie: Jurík, Obdržálek
45:42
Zakázané uvoľnenie Humenného.
44:01
Nahodenie Vrábeľa pokryl Beržinec.
43:43
Oddychový čas pre tím HC 19 Humenné.
41:57
Linet minul bránu.
41:18
Hurčík vychytal Sachkova.
41:04
Skalica s aktívnym úvodom tretej tretiny.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Po druhej tretine vedie Humenné v Skalici 3:2. Tretia tretina začne o 19:39.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:15
Neuveriteľný zákrok Kubíčeka, ktorý ukradol gól Novotovi, ktorý zakončoval do prázdnej brány!
39:01
Začala sa posledná minúta druhej tretiny.
36:35
Humenčania v útočnom pásme.
35:29
Obdržálek minul v dobrej príležitosti.
34:20
Skaličania kombinujú v útočnom pásme.
32:19
Skalica dala gól!
Je znížené! Nahodenie Obdržáleka pretlačil za Hurčíka THOMAS DARCY. 2:3 z pohľadu Skalíce!
Asistencie: Nemec, Obdržálek
30:41
Toma zoči voči Beržincovi, no druhý gól v zápase mu nestrelil.
29:59
Nahodenie Rymareva skončilo na Beržincovi.
27:39
Hurčík s úspešným zákrokom proti strele Sachkova.
26:25
Skalica hrá v plnom počte.
26:10
Skaličania sa oslobodzujú.
25:58
Hostia nahadzujú na zadný mantinel.
24:53
Humenné kombinuje v útočnom pásme.
24:25
Vylúčenie v tíme HK Skalica:
Urban – 2 min., hákovanie.
23:25
Humenné dáva gól!
Humenčania vedú o 2 góly! MARTIN KRAJŇÁK prekvapil Beržinca krásnym gólom z otočky. 3:1 pre Humenné!
Asistencie: Cibák
21:14
Skalica s pukom za vlastnou bránou.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Po prvej tretine vedie Humenné nad Skalicou 2:1. Druhá tretina začne o 18:52.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:01
Začala sa posledná minúta prvej tretiny.
18:43
Súčasné vylúčenie:
Vylúčenie v tíme HK Skalica:
Urban – 2 min., filmovanie pádu.
Vylúčenie v tíme HC 19 Humenné:
Vs. Kurovskyi – 2 min., krosček.
18:22
Humenné s pukom za vlastnou bránou.
17:44
Zakázané uvoľnenie Skalice.
17:32
Humenné kombinuje v útočnom pásme.
16:36
Hurčík vyrazil strelu Kubu.
15:59
Humenné dáva gól!
Humenné opäť vedie! Obrovskú minelu Beržinca potrestal JAKUB LINET. 2:1 pre Humenné!
Asistencie: Lušňák, Žitný
15:18
Skalica dala gól!
Je vyrovnané! Presilovkový útočný nápor Skalice končí po prihrávke Obdržáleka presným zásahom ROMANA JURÁKA. 1:1!
Asistencie: Kubíček, Obdržálek
15:03
Domáci naďalej pri puku, no bez strely.
14:18
Skaličania kombinujú v útočnom pásme.
13:44
Vylúčenie v tíme HC 19 Humenné:
Jacko – 2 min., nedovolené bránenie.
12:54
Puk skončil mimo hracej plochy.
12:25
Striedanie v tíme HC 19 Humenné:
z ihriska odchádza Lackovič, prichádza Hurčík.
12:25
Barcík sa zrazil s Lackovičom.
10:38
Skaličania vo vlastnom pásme.
09:42
Humenné s pukom za vlastnou bránou.
08:17
Linet dostáva svoj tím do útočného pásma.
07:39
Zakázané uvoľnenie Humenného.
07:23
Lackovič posunul bránu.
06:36
Zakázané uvoľnenie Skalice.
06:31
Ofsajd Humenného.
06:10
Nemec zoči voči Lackovičovi neuspel!
06:00
Beržinec s výborným zákrokom proti Vaškovi!
04:01
Sachkov sa snažil prekonať Lackoviča, no brankár Humenného bol pozorný.
03:14
Skalica hrá v plnom počte.
02:40
Hosta sa rozostavili v útočnom pásme.
02:09
Humenné za vlastnou bránou.
01:14
Vylúčenie v tíme HK Skalica:
Kalousek – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
00:20
Humenné dáva gól!
Expresný úvod hostí! Narodeninový oslávenec LUKÁŠ TOMA otvára po niekoľkých sekundách a po parádnej prihrávke od Vrábeľa skóre. 1:0 pre Humenné!
Asistencie: Vrábeľ
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HK Skalica: Beržinec (Pončák) – Kubíček, S. Barcík, Filip, Darcy, Janík, Urban, Dudáš, Škápik – Jurík, Nemec, Obdržálek – Sachkov, Špirko, Kalousek – Kuba, Búlik, Šátek – Kotvan, Jurák, A. Barcík
Tréner: Juraj Jurík
HC 19 Humenné: Lackovič (Hurčík) – Zekucia, Cibák, Mitro, Novota, Jacko, Pišoja, Vl. Kurovskyi – Rymarev, Zhelezkov, Shakhvorostov – Toma, Vrábeľ, Vaško – Žitný, Linet, Lušňák – Vs. Kurovskyi, Krajňák, Borov
Tréner: Andrey Parfenov
Rozhodca: Hronský, Lesay – Haringa, Bezák.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 11. kola Baráže o Tipsport Ligu medzi HC Skalica a HC 19 Humenné.
Skalica je s 5 bodmi posledná a veľmi pravdepodobne na tejto pozícii v tejto barážovej tabuľke aj skončí. Naposledy prehrala doma s Prešovom 3:4 a ťahá šnúru 4 prehier v rade.
Humenné je tretie a na konte má 9 bodov. Naposledy si doma poradilo s Trenčínom 3:2 po samostatných nájazdoch. Dnešným prípadným bodovým zápisom môže definitívne potvrdiť tretiu pozíciu.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred týždňom. Vtedy sa z víťazstva 2:1 tešilo Humenné.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HC Prešov
5
3
1
1
0
19:13
12
2.
HK Dukla Trenčín
5
3
1
0
1
17:12
11
3.
HC 19 Humenné
5
1
0
1
3
16:21
4
4.
HK Skalica
5
1
0
0
4
16:22
3