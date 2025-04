Semifinálovú sériu odštartovali víťazne Košičania, Zvolen sa presadil až v závere

Dan Ceman, tréner HC Košice: „Do zápasu sme vstupovali s rešpektom, keďže sme vedeli, akých súperov už Zvolen vyradil. Mali sme dobrý začiatok, ku ktorému nám pomohla aj pasívnejšia hra súpera. V druhej mal Zvolen tlak, ktorý sme aj očakávali. Spôsobilo nám to ťažkosti a nestrávili sme veľa času v útočnom pásme. V tretej tretine sme hrali účelovo a kvalitne v defenzíve. Je to dobrý začiatok pre nás. Očakávam, že séria bude pokračovať taktickým bojom a aj ďalšie zápasy budú tesné.“

Patrik Lamper, útočník HC Košice: „Prvá tretina bola z našej strany celkom dobrá, no v druhej sme poľavili. Potom sme sa vrátili späť k našej hre. V play-off si nemôžeme dovoliť mať výpadky. Musíme sa z toho poučiť. Pred mojím gólom som sa snažil prejsť k bránke a to sa mi aj podarilo. Teší ma, že to pomohlo tímu. Do ďalšieho zápasu musíme zabudnúť na to, čo bolo dnes a ísť znovu s chuťou do nového duelu. Musíme si znovu obliecť montérky a pracovať.“

Peter Mikula, tréner HKM Zvolen: „Vedeli sme, že Košice majú kvalitné a stabilizované mužstvo. Je to korčuliarsky a technicky veľmi dobre vybavený tím. Vedia, čo majú robiť s pukom. Snažili sme sa, aby sa v prvej tretine vyšťavili a aby sme im narobili problémy. Chybička však bola v tom, že sme v prvej tretine neboli prítomní. Prehrávali sme 0:1 a postavili sme súpera na koňa z pohľadu jeho sebavedomia. Potom sme im ho museli vziať. Po druhej tretine už boli strely v náš prospech. Naša neprítomnosť v prvej tretine a slabá efektivita v druhej boli dôležité. Súperovi sme narobili starosti v závere počas hry bez brankára, no Košice napokon zaslúžene zvíťazili.“

Marek Hecl, útočník HKM Zvolen: „Mali sme zlý úvod, nešli nám nohy a nemali sme aktivitu. Po prvej tretine sme prehrávali, no druhá už bola v našom podaní lepšia, takisto aj tretia. Musíme si z toho vziať ponaučenie a hrať naplno celých šesťdesiat minút. Neskladáme zbrane, 0:1 sme prehrávali aj so Spišskou Novou Vsou. Je pred nami ďalší zápas.“