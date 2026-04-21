ONLINE: HC Prešov - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 11. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HK Dukla Trenčín dnes hrajú 11. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Dukla Trenčín dnes LIVE (hokej, baráž, 11. kolo, Tipsport liga, utorok, NAŽIVO)
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
21.04.2026 o 18:00
11. kolo
Prešov
3:4
(2:0, 1:1, 0:3)
60' minúta
Ukončený
Trenčín
Prehľad
Góly a asistencie: 3. Avtsin (Suja), 7. Valigura (Jokeľ, Kadyrov), 35. Jokeľ (Valigura, Bortňák) – 38. Hudec (Švec, Bezúch), 44. Hudec (Šiška), 58. Bezúch (Bellerive, Bubela), 60. Ullman (Descheneau, Bellerive). Rozhodca: Lauff, Kocúr – Tichý, Tomáš.
Prenos
Fantastický obrat v zápase predviedli Trenčania, ktorí prehrávali 0:3. Všetko odštartoval gól Hudeca v druhej tretine. V tej tretej strieľali góly už len hostia, vďaka odvolaniu brankára vyrovnali na 3:3 a 39 sekúnd pred koncom stretnutia rozhodol o víťazstve Dukly 4:3 obranca Ullman. Vojaci sa po tomto víťazstve vrátili na čelo tabuľky. Z predposledného barážového kola sa s vami lúčim a ďakujem vám za pozornosť.
Koniec zápasu.
59:21
Trenčín dal gól! Vojaci prehrávali 0:3 a otočili stav na 4:3! Descheneau sa pozrel na os klziska a videl tam ERIKA ULLMANA, ktorý sa mu poďakoval za prihrávku presným zásahom!
Asistencie: Descheneau, Bellerive.
Asistencie: Descheneau, Bellerive.
58:00
Posledné dve minúty tretej tretiny.
57:25
Trenčín dal gól! Vabank Dukly je úspešný a je vyrovnané 3:3! Bellerive našiel strieľanou prihrávkou JURAJA BEZÚCHA, a ten sa pred bránou s pukom už nemaznal.
Asistencie: Bellerive, Bubela.
Asistencie: Bellerive, Bubela.
56:41
Icing Prešovčanov a buly pred Kozlom.
56:24
Hrenák oddychuje na striedačke a hostia idú za vyrovnaním v šestici!
56:24
Oddychový čas pre Duklu Trenčín.
56:24
Ďalší pokus od Safina. Pravý betón domáceho brankára stlmil puk.
55:04
Už sa Trenčania akoby radovali, ale po Safinovej strele skončil puk v Kozlovej lapačke!
54:27
Do stredu brány strieľal Hlaváč, ale bol tam Kozel.
54:12
Safinovu strelu zblokoval Semaňák na ochrannú sieť. Nasleduje reklamná prestávka.
53:16
Sľubný pokus od Belleriva. Kozel chytá ako drak.
52:57
Reklamná prestávka.
52:07
Kolotoč domácich v pásme vojakov.
51:14
Prešovčania prepadli na útočnej modrej, Descheneau dostal puk do jazdy a mieril sám na Kozla, ktorý ho vychytal!
48:59
Brankár Dukly si pripísal niekoľko zákrokov. Prešovčania boli blízko k štvrtému gólu. Reklamná prestávka.
47:29
Tvrdá strela od Chalupu, ale Hrenák skrotil puk.
45:21
Prešovčania si teraz zobrali slovo. Berlevova žabka bola pre Feranca náročná.
45:03
Postavenie mimo hry Dukly Trenčín.
43:26
Trenčín dal gól! Domáci nedostali puk z vlastnej tretiny, keď chyboval Berlev. Šiška sa ho zmocnil a posunul na DENISA HUDECA, ktorý si tentoraz pripísal presný zásah priamo hokejkou.
Asistencia: Šiška.
Asistencia: Šiška.
42:34
Mikuš našiel pred bránou Descheneaua, ale tomu sa jemne skĺzol puk a nezakončil.
41:49
Na Safina si vyšliapol Kadyrov, cez ktorého hráč Dukly preletel.
41:05
Aj Safin sa pokúsil prekonať domáceho brankára.
40:44
Sprava zakončoval Descheneau a Kozel sa jemne dotkol puku.
40:01
Začala sa tretia tretina.
V druhej tretiny zvyšoval na 3:0 pre domácich Jokeľ. Trenčania znížili gólom Hudeca, ktorý sa presadil veľmi kuriózne, keď sa puk odrazil od jeho tváre do brány. Prešov je naďalej po vedení, tentoraz 3:1. Tretia tretina sa začne približne o 19:40.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:00
Posledná minúta druhej tretiny.
37:33
Trenčín dal gól! Kozel po strele vyrazil puk pred seba, ten sa nešťastne odrazil do tváre DENISA HUDECA a napokon skončil v domácej bráne! Hudec ostal otrasený, ale gól bol regulérny.
Asistencie: Švec, Bezúch.
Asistencie: Švec, Bezúch.
34:57
Tím Prešov práve strelil gól! Valigura nabil OLIVEROVI JOKEĽOVI na pravý kruh, ktorý z prvej prestrelil Hrenáka!
Asistencie: Valigura, Bortňák.
Asistencie: Valigura, Bortňák.
34:06
Puk je na ochrannej sieti. Nasleduje reklamná prestávka.
33:14
One-timer od Hatalu. Kozel vyrazil puk betónom.
30:42
Reklamná prestávka.
30:23
Avtsin neprešiel cez Hatalu.
29:24
Hudecove snahy o prekonanie Kozela, ale ani on neprekonal domáceho gólmana.
29:06
Dukla vyhrala vhadzovanie a Hudec okamžite poslal puk na bránu.
29:03
Zakázané uvoľnenie na strane Prešova.
28:18
V príležitosti opäť Descheneau, keď sa pred bránou dostal k puku, ale skvelý Kozel!
28:02
Po buly strieľal Descheneau. Zákrok lapačkou si pripísal Kozel.
26:33
Hlaváčova prudká strela a Kozelov semafor. Nasleduje reklamná prestávka.
26:26
Prešovské zakázané uvoľnenie.
24:27
Bubela posunul puk Bellerivovi, ktorý mal pred sebou otvorený priestor. Útočník Dukly následne vystrelil na bránu, ale Kozel zastavil puk.
23:59
Od modrej vyslal puk Suja a Hrenák ho podržal v lapačke.
23:15
Medzi kruhmi sa dostal k puku Descheneau a Kozel dobre zasiahol hokejkou.
22:14
Švec sa zrazil s Kozelom, hra sa prerušila.
21:28
Hrenák zakročil, ale mal s pukom menší problém, pretože mu vypadol.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Do zápasu vstúpili lepšie Prešovčania, ktorí sa presadili dvakrát. Ako prvý skóroval Avtsin z úniku a druhý gól pridal Valigura v oslabení. Prešov vyhráva nad Trenčínom 2:0. Druhá tretina sa začne približne o 18:49.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:00
Posledná minúta prvej tretiny.
18:35
Bubelove kľučky, ale k zakončeniu sa nedostal, pretože netrafil puk.
17:44
Hatala telom odstavil Valiguru od puku.
16:40
Snaha vojakov udržať sa v útočnom pásme, ale domáci im zobrali puk.
15:08
Reklamná prestávka.
14:15
Do zakončenia sa dostal Kadyrov a Hrenák rýchlo sklopil svoje betóny.
13:50
Po Šiškovej strele vypadol Kozelovi puk.
11:58
Bezúch nahodil puk na bránu a Kozel ho vytesnil.
10:39
Hrenák má puk v lapačke a nasleduje reklamná prestávka.
09:40
Oba tímy majú už istú účasť v najvyššej súťaži, ale dnes ešte hrajú o celkový triumf v barážovej tabuľke.
08:36
Odpískaná prihrávka rukou na strane Dukly.
08:02
Reklamná prestávka.
06:37
Domáci v plnom počte.
06:14
Tím Prešov práve strelil gól! Teraz to domácim vyšlo v oslabení! Ďalšie prečíslenie dvoch proti jednému. Jokeľ prihral medzi kruhy ADRIÁNOVI VALIGUROVI, ktorý sa pohral s Hrenákom a bekhendom poslal puk do siete.
Asistencie: Jokeľ, Kadyrov.
Asistencie: Jokeľ, Kadyrov.
05:40
V oslabení zaútočili domáci! Kadyrov dostal prihrávku, ale Hrenák bol tentokrát úspešnejší.
04:37
Vylúčenie v tíme HC Prešov:
Suja – 2 min., podrazenie.
Suja – 2 min., podrazenie.
02:59
Tím Prešov práve strelil gól! Dukle nevyšla kombinácia, a tak sa do samostatného úniku dostal ALEXANDER AVTSIN, ktorý aj so šťastím prekonal Hrenáka, keď si gólman hostí zrazil puk do brány!
Asistencia: Suja.
Asistencia: Suja.
01:35
Zakázané uvoľnenie na strane Prešova.
01:28
Z pravého kruhu strieľal Bellerive. Úspešne zasiahol brankár Kozel.
00:18
Zakončoval Mikuš, ale len do hráčov Prešova.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HC Prešov: Kozel (Kaľavský) – Kadyrov, Suja, Semaňák, Nátny, Chatrnúch – Feranec, Berlev, Avtsin – Valigura, Bortňák, Jokeľ – Chalupa, Frič, Danielčák – Blaško, Maruna
Tréner: Kai Petri Suikkanen
HK DUKLA Trenčín: Hrenák (Kukučka) – Hatala, Mikuš, Ullman, Starosta, Hain, Hlaváč, Drgoň – Descheneau, Šiška, Krajčovič – Bellerive, Bubela, Bukarts – Safin, Švec, Bezúch – Hudec
Tréner: Todd Bjorkstrand
Rozhodca: Lauff, Kocúr – Tichý, Tomáš.
HC Prešov: Kozel (Kaľavský) – Kadyrov, Suja, Semaňák, Nátny, Chatrnúch – Feranec, Berlev, Avtsin – Valigura, Bortňák, Jokeľ – Chalupa, Frič, Danielčák – Blaško, Maruna
Tréner: Kai Petri Suikkanen
HK DUKLA Trenčín: Hrenák (Kukučka) – Hatala, Mikuš, Ullman, Starosta, Hain, Hlaváč, Drgoň – Descheneau, Šiška, Krajčovič – Bellerive, Bubela, Bukarts – Safin, Švec, Bezúch – Hudec
Tréner: Todd Bjorkstrand
Rozhodca: Lauff, Kocúr – Tichý, Tomáš.
V predposlednom barážovom kole sa stretnú dva najlepšie tímy. HC Prešov privíta na svojom ľade HK DUKLA Trenčín. Prešovčania sú na prvom mieste tabuľky, Trenčania za nimi zaostávajú o dva body. Ďaleko za týmito tímami je Humenné a Skalica.
V nedeľu zdolal Prešov Skalicu 4:3, pričom doťahoval dvojgólové manko. Rozhodujúci gól strelil hetrikový hrdina Avtsin, ktorý je aj najproduktívnejším hráčom celej baráže so 14 bodmi (6G, 8A).
Dukla odohrala duel proti Humennému v oklieštenej zostave. Zápas rozlúskli až samostatné nájazdy, v ktorých bol úspešnejší tím z východu Slovenska a zvíťazil 3:2. Jaedon Descheneau má na konte 13 bodov (7G, 6A) a je na druhom mieste celkovej produktivity.
V nedeľu zdolal Prešov Skalicu 4:3, pričom doťahoval dvojgólové manko. Rozhodujúci gól strelil hetrikový hrdina Avtsin, ktorý je aj najproduktívnejším hráčom celej baráže so 14 bodmi (6G, 8A).
Dukla odohrala duel proti Humennému v oklieštenej zostave. Zápas rozlúskli až samostatné nájazdy, v ktorých bol úspešnejší tím z východu Slovenska a zvíťazil 3:2. Jaedon Descheneau má na konte 13 bodov (7G, 6A) a je na druhom mieste celkovej produktivity.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HC Prešov
5
3
1
1
0
19:13
12
2.
HK Dukla Trenčín
5
3
1
0
1
17:12
11
3.
HC 19 Humenné
5
1
0
1
3
16:21
4
4.
HK Skalica
5
1
0
0
4
16:22
3