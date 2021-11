Odborníkov nezaujal. Chára je v najhoršej zostave prvého mesiaca NHL

V treťom obrannom páre sa našlo miesto aj pre Slováka Zdena Cháru. Rešpektovaný bek sa po 20 rokoch vrátil do tímu New York Islanders a v prvých pätnástich zápasoch sezóny si pripísal dve asistencie, 27 trestných minút a tri mínusové body.

"Je náročné mať konkrétne očakávania od 44-ročného hráča v jeho 24. sezóne v NHL. To by sme sa asi všetci zamotali do neodolateľného príbehu hráča, ktorý sa po dvoch desaťročiach, keď zväčša herne dominoval, vrátil do svojho prvého tímu v NHL.