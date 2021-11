Už na to nemáš, hovoria mu. Je Zdeno Chára v NHL stále prínosom?

BRATISLAVA. Keď koncom leta zámorskí novinári oznámili príchod Zdena Cháru do New Yorku Islanders, kde v roku 1997 začínal v NHL, stretlo sa to s patričným ohlasom.

Návrat k začiatkom kariéry je vždy veľký. Trvalo dve desaťročia, počas ktorých slovenský obor stihol odohrať 1337 zápasov, nazbieral 637 bodov, vyhral Stanleyho pohár, Norrisovu trofej aj Mark Messier Leadership Award.

A následne sa vrátil na Long Island.

„Ostrovania“ ho privítali s veľkou slávou – klub i väčšina fanúšikov. Začiatok sezóny však nevyšiel najvyššiemu mužovi histórie ligy dobre. Našlo sa veľa kuvikov, ktorí rýchlo odsúdili Trenčanov návrat do New Yorku.