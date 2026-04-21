Sú pripravení na všetky možnosti. Capitals nechávajú Ovečkinovi čas

Ruský hokejista Alexander Ovečkin stále neoznámil svoje rozhodnutie, či bude pokračovať vo svojej 22. sezóne v zámorskej NHL, no vedenie Washingtonu Capitals, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Martin Fehérváry, tvrdí, že je pripravené na obe možnosti.
Generálny manažér Chris Patrick a prezident hokejových operácií Brian MacLellan s nimi musia počítať pri skladaní kádra na novú sezónu, no už viackrát vyhlásili, že štyridsaťročného kanoniera nebudú tlačiť do skorého rozhodnutia.
„Dávame mu nejaký čas, aby si od sezóny trochu oddýchol, premyslel si veci a porozprával sa so svojou rodinou. Budeme ho naďalej podporovať v akomkoľvek vývoji jeho rozhodovacieho procesu. Budeme mať plán s ním alebo bez neho,“ vyhlásil Patrick pre AP.
V uplynulej sezóne skončil Washington tesne za postupovými priečkami do play off, na 9. mieste Východnej konferencie, keď mu nestačil ani silný záver so štyrmi víťazstvami v sérii a ôsmimi z posledných desiatich duelov.
Ovečkin patrí stále k oporám, odohral všetkých 82 zápasov a nazbieral v nich po 32 gólov aj asistencií. So 64 bodmi a 32 gólmi bol najproduktívnejší hráč aj najlepší strelec tímu.
V prípade, že by sa rozhodol nepokračovať, bola by to pre Capitals obrovská strata na ľade, no aj mimo neho, keďže Ovečkin nesie kapitánsku pásku klubu už od sezóny 2009/10.
Vedenie by tak muselo pristúpiť k viacerým zmenám a preto by potrebovalo odpoveď ešte pred draftom, ktorý je na programe 26. a 27. júna a krátko po ňom odštartuje voľný trh.
„V ideálnom prípade by sme to chceli vedieť už pred draftom, ale znovu si myslím, že si zaslúžil právo rozhodovať sa tak dlho, ako chce. Takže budeme jednoducho pracovať s tým, čo od neho dostaneme, čo sa týka informácií,“ povedal Patrick.
Najlepší strelec histórie základnej časti NHL (929 gólov) minulý týždeň naznačil, že dúfa, že bude hrať ďalej, ale tiež povedal, že vyhliadky Washingtonu na budúcu sezónu by mohli ovplyvniť jeho rozhodnutie.
Capitals sa tento rok v počte bodov delili o celkové 12. miesto v NHL, pričom slabá bilancia v nájazdoch a nečakane tvrdý konkurenčný boj vo Východnej konferencii ich vyradili z play off.
Veľká časť ich základnej zostavy zostáva pod zmluvou, pričom majú v kádri aj nádejných mladíkov ako sú Ryan Leonard, Cole Hutson či Iľja Protas.
„Sme v období, v ktorom sa snažíme vyhrávať. Máme tu dobrý tím a dúfame, že ho budeme naďalej posilňovať,“ citovala Patricka agentúra AP.
Washington si vybral Ovečkina z 1. miesta draftu v roku 2004. Jednu sezónu strávil ešte v Diname Moskva, no hneď vo svojom prvom ročníku v NHL sa zaradil medzi najväčšie hviezdy ligy.
Na konte má množstvo rekordov klubu aj súťaže a množstvo individuálnych ocenení. Počas 21 sezón odohral 1573 zápasov v základnej časti, v ktorých nazbieral 1687 bodov (929+758). V 161 dueloch play off pridal 77 gólov a 70 asistencií.
Deväťkrát získal Trofej Mauricea Richarda pre najlepšieho strelca, trikrát Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča, trikrát cenu Teda Lindsayho pre najužitočnejšieho hráča podľa hlasovania hráčov v základnej časti NHL, raz Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča a raz aj Conn Smythe Trophy pre MVP v play off.
Tú dostal v roku 2018, keď jedinýkrát v kariére zdvihol nad hlavu Stanelyho pohár.
„Myslím si, že jeho prínos je obrovský. Ak sa rozhodne odísť, zostane po ňom veľká diera z pohľadu jeho osobnosti a aj vodcovstva,“ dodal MacLellan.