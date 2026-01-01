Slovenky vstupujú do finálneho bloku prípravy pred MS. V kádri nechýba ani Lopušanová

Slovenská ženská hokejová reprezentácia do 18 rokov odštartovala v prvý deň nového kalendárneho roka finálny blok záverečnej prípravy pred MS tejto vekovej kategórie.
Šampionát sa uskutoční od 10. do 18. januára v kanadskej provincii Nové Škótsko na ostrove Cape Breton.
Mladé Slovenky absolvovali úvodný blok záverečnej prípravy od 27. do 30. decembra.
Prvé tri dni boli venované šiestim tréningovým jednotkám na ľade, počas štvrtého dňa odohrali reprezentantky modelovaný zápas so staršími žiakmi z HOBA Bratislava, ktorým podľahli 2:7.
Dva presné zásahy slovenského tímu dosiahli Natália Gerö a Nina Ševčíková. V nominácii na MS je aj hviezdna Nela Lopušanová.
Odhalili naše slabiny
„Prvý blok záverečnej prípravy splnil svoj účel. V rámci tréningových dní sme sa venovali dolaďovaniu herného systému, robili sme veľa nácvikov rôznych situácií a zápas s chlapcami bol určený na to, aby sme si overili to, či dokážeme nacvičené veci preniesť aj do zápasu.
Musíme sa chlapcom poďakovať za korektný duel, pristúpili k nemu s rešpektom voči dievčatám. Snažili sme sa predviesť maximum, ale bolo to náročné, keďže protihráči mali fyzickú prevahu.
Na druhej strane, odhalili naše slabiny, ktoré momentálne najviac vidíme v rámci hry v obrannom pásme,“ povedal hlavný tréner ženskej osemnástky Michal Kobezda pre portál hockeyslovakia.sk.
Rýchle, zručné a silovo dobre pripravené súperky
Slovenské hokejistky čakajú do začiatku šampionátu ešte dve zápasové previerky. Prvá už 2. januára o 17.10 v St. Pöltene proti Rakúsku, druhá 6. januára v Toronte proti Maďarsku (20.00 SEČ).
„Do štartu majstrovstiev sveta musíme popracovať na presilovkách a oslabeniach. Ako som už spomínal, máme nedostatky najmä v defenzíve, takže sa musíme naďalej venovať obranným činnostiam jednotlivkýň aj celého tímu.
Na turnaji nás budú čakať rýchle, zručné a silovo dobre pripravené súperky, preto sa na to musíme dobre nachystať,“ doplnil Kobezda.
Oproti prvému bloku záverečnej prípravy nenastali v nominácii k žiadne zmeny. Ak nedôjde k zdravotným komplikáciám, do Kanady odletí 4. januára všetkých 23 hráčok figurujúcich na aktuálnej súpiske. Výpravu doplní aj 12 členov realizačného tímu.
Po príchode do zámoria čaká mladé hokejistky trojdňový tréningový kemp v Toronte, 7. januára sa presunú do dejiska šampionátu a prvý duel na majstrovstvách sveta odohrajú 10. januára. V základnej skupine budú postupne čeliť Američankám, Fínkam a Češkám.
Program SR 18 na MS v Kanade
Sobota 10. január:
USA – Slovensko (15.00)
Nedeľa 11. január:
Fínsko – Slovensko (18.30)
Utorok 13. január:
Česko – Slovensko (15.00)
štvrtok 15. január / piatok 16. január
Štvrťfinále (15.00, 18.30, 22.00 alebo 1.30 hod)