VIDEO: Slafkovský mal znovu podiel na výhre Montrealu. Stal sa hviezdou zápasu

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa v nočnom dueli NHL asistenciou podieľal na víťazstve Montrealu nad Calgary 4:1.
Na ľade strávil 16:11 minúty, pripísal si tri strely na bránku a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. V akcii bol aj obranca Martin Fehérváry, ktorého Washington podľahol Dallasu 1:4.
St. Louis s Daliborom Dvorským prehralo v Chicagu 3:7 a San Jose s Pavlom Regendom vyhrali na ľade Los Angeles 4:3 po predĺžení.
Montrealu sa darí a Slafkovský boduje
Slafkovský sa zapísal do kanadského bodovania v 29. minúte, keď Oliver Kapanen napadol rozohrávku súpera a k puku sa dostal práve 21-ročný Slovák. Jeho strelu stihol vyraziť chytajúci Dustin Wolf, ale na dorážku Kapanena nestačil.
VIDEO: Asistencia Slafkovského v zápase s Calgary
Slafkovský sa prezentoval aj blokom a bodyčekom, vyhral jedno vhadzovanie a bodoval druhýkrát za sebou.
Zvyšné góly Montrealu strelili Lane Hutson, Alexandre Texier a Cole Caufield. Francúz Texier pridal aj dve asistencie a dosiahol prvý trojbodový výkon v profilige.
Canadiens vyhrali štvrtý z uplynulých piatich zápasov a v tabuľke Východnej konferencie sú tretí.
V drese Flames, ktorí utrpeli tretiu prehru v rade, sa presadil Joel Farabee, ktorý znížil na 1:3 v závere druhej tretiny.
Washington si pripísal tretiu prehru v posledných štyroch stretnutiach. Fehérváry odohral 18:31 minúty, zapísal si štyri bloky, mínusový bod a dva bodyčeky.
Dallas, ktorý ukončil na ľade Capitals šesťzápasovú sériu prehier, poslal do vedenia Čech Radek Faksa a postupne sa trafili aj Sam Steel s Wyattom Johnstonom.
Caseyho DeSmitha obral o čisté konto Alexander Ovečkin, ktorý v 58. minúte znížil na 1:3. V závere sa do prázdnej bránky presadil Roope Hintz.
Dvorský dostal väčší priestor
St. Louis prehralo tretíkrát v uplynulých piatich dueloch. Chicago rozhodlo o triumfe v prostrednej tretine, ktorú po nerozhodnom stave z úvodného dejstva (1:1) vyhralo v pomere 4:1.
Dvorský strávil na ľade 19:45 minúty, zaznamenal jednu strelu na bránku, plusový bod a dvojminútový trest za podrazenie, ktorý spoločne s vylúčením Jordana Kyroua viedol k presilovke Blackhawks o dvoch hráčov a gólu Andreho Burakovského na 6:2.
Regenda v drese Sharks nebodoval prvýkrát po dvoch stretnutiach, tešil sa však z piateho triumfu v posledných šiestich zápasoch. Odohral 15:28 minúty, zaznamenal dve strely na bránku, štyri hity a jeden blok.
San Jose prehrávalo v 58. minúte 2:3, ale 67 sekúnd pred koncom hry si vynútil predĺženie Macklin Celebrini, ktorý napokon aj prihral na víťazný gól Williama Eklunda.
Utah zvíťazil nad Ottawou, ktorú dokázal zdolať prvýkrát v histórii, 3:1. Potreboval na to štyri pokusy. „Mamuti“ vyhrali tretí zápas z uplynulých štyroch.
NHL - výsledky (8. január):
Washington - Dallas 1:4
Montreal - Calgary 4:1
Chicago - St. Louis 7:3
Utah - Ottawa 3:1
Los Angeles - San Jose 3:3x
