VIDEO: Slafkovský mal znovu podiel na výhre Montrealu. Stal sa hviezdou zápasu

Juraj Slafkovský v zápase Montreal - Calgary.
Fotogaléria (10)
Juraj Slafkovský v zápase Montreal - Calgary. (Autor: SPORTNET - SEBASTIEN GERVAIS)
Sportnet, TASR|8. jan 2026 o 07:00
V akcii boli aj ďalší Slováci.

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa v nočnom dueli NHL asistenciou podieľal na víťazstve Montrealu nad Calgary 4:1.

Na ľade strávil 16:11 minúty, pripísal si tri strely na bránku a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. V akcii bol aj obranca Martin Fehérváry, ktorého Washington podľahol Dallasu 1:4.

St. Louis s Daliborom Dvorským prehralo v Chicagu 3:7 a San Jose s Pavlom Regendom vyhrali na ľade Los Angeles 4:3 po predĺžení.

Montrealu sa darí a Slafkovský boduje

Slafkovský sa zapísal do kanadského bodovania v 29. minúte, keď Oliver Kapanen napadol rozohrávku súpera a k puku sa dostal práve 21-ročný Slovák. Jeho strelu stihol vyraziť chytajúci Dustin Wolf, ale na dorážku Kapanena nestačil.

VIDEO: Asistencia Slafkovského v zápase s Calgary

Slafkovský sa prezentoval aj blokom a bodyčekom, vyhral jedno vhadzovanie a bodoval druhýkrát za sebou.

Zvyšné góly Montrealu strelili Lane Hutson, Alexandre Texier a Cole Caufield. Francúz Texier pridal aj dve asistencie a dosiahol prvý trojbodový výkon v profilige.

Canadiens vyhrali štvrtý z uplynulých piatich zápasov a v tabuľke Východnej konferencie sú tretí.

V drese Flames, ktorí utrpeli tretiu prehru v rade, sa presadil Joel Farabee, ktorý znížil na 1:3 v závere druhej tretiny.

Fotogaléria zo zápasu Montreal - Calgary (NHL)
Juraj Slafkovský v šanci pred brankárom Calgary Wolfom.
Fanúšikovia Montreal Canadiens v zápase proti Calgary Flames.
Juraj Slafkovský v zápase Montreal - Calgary.
Juraj Slafkovský v zápase Montreal - Calgary.
10 fotografií
Juraj Slafkovský v zápase Montreal - Calgary.Fanúšikovia Montrealu oslavujú gólBrankár Jakub Dobeš a Juraj Slafkovský v zápase NHL Juraj Slafkovský v zápase Montreal - Calgary.Aréna MontrealuDresy s menovkou Juraja Slafkovského v hale Bell Centre.

Washington si pripísal tretiu prehru v posledných štyroch stretnutiach. Fehérváry odohral 18:31 minúty, zapísal si štyri bloky, mínusový bod a dva bodyčeky.

Dallas, ktorý ukončil na ľade Capitals šesťzápasovú sériu prehier, poslal do vedenia Čech Radek Faksa a postupne sa trafili aj Sam Steel s Wyattom Johnstonom.

Caseyho DeSmitha obral o čisté konto Alexander Ovečkin, ktorý v 58. minúte znížil na 1:3. V závere sa do prázdnej bránky presadil Roope Hintz.

Dvorský dostal väčší priestor

St. Louis prehralo tretíkrát v uplynulých piatich dueloch. Chicago rozhodlo o triumfe v prostrednej tretine, ktorú po nerozhodnom stave z úvodného dejstva (1:1) vyhralo v pomere 4:1.

Dvorský strávil na ľade 19:45 minúty, zaznamenal jednu strelu na bránku, plusový bod a dvojminútový trest za podrazenie, ktorý spoločne s vylúčením Jordana Kyroua viedol k presilovke Blackhawks o dvoch hráčov a gólu Andreho Burakovského na 6:2.

Regenda v drese Sharks nebodoval prvýkrát po dvoch stretnutiach, tešil sa však z piateho triumfu v posledných šiestich zápasoch. Odohral 15:28 minúty, zaznamenal dve strely na bránku, štyri hity a jeden blok.

San Jose prehrávalo v 58. minúte 2:3, ale 67 sekúnd pred koncom hry si vynútil predĺženie Macklin Celebrini, ktorý napokon aj prihral na víťazný gól Williama Eklunda.

Utah zvíťazil nad Ottawou, ktorú dokázal zdolať prvýkrát v histórii, 3:1. Potreboval na to štyri pokusy. „Mamuti“ vyhrali tretí zápas z uplynulých štyroch.

NHL - výsledky (8. január):

Washington - Dallas 1:4

Montreal - Calgary 4:1

Chicago - St. Louis 7:3

Utah - Ottawa 3:1

Los Angeles - San Jose 3:3x

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 07:00|1
