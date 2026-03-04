VIDEO: Nemec spečatil triumf svojho tímu. Slafkovský bodoval, no slovenský súboj nebol

Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec si pripísal deviaty gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL. V noci na stredu sa ním podieľal na triumfe New Jersey nad Floridou 5:1.
V drese Montrealu zaznamenal asistenciu Juraj Slafkovský, Canadiens však prehrali v San Jose 5:7. Washington s Martinom Fehérvárym podľahol Utahu 2:3, Tampa Bay s Erikom Černákom prehrala na ľade Minnesoty 1:5.
Nemec spečatil víťazstvo New Jersey do prázdnej bránky 40 sekúnd pred koncom stretnutia. Na ľade strávil 20:52 minúty a okrem presného zásahu zaznamenal aj dva plusové body a dve strely na bránku.
Gólovo sa v profilige presadil ako prvý Slovák po návrate z olympijského turnaja v Miláne. Devils zvíťazili druhýkrát za sebou, obhajcovia Stanleyho pohára naopak utrpeli tretiu prehru v rade.
Montreal prehrával po úvodných dvoch tretinách 2:4 a hoci v poslednom dejstve dokázal vyrovnať na priebežných 5:5, v 57. minúte strelil víťazný gól Kiefer Sherwood a triumf San Jose spečatil do prázdnej bránky Adam Gaudette.
Slafkovský prihrával na otvárací zásah stretnutia, ktorý si pripísal Oliver Kapanen. Slovenský útočník odohral 18 a pol minúty, pripísal si dve strely na bránku a mínusový bod.
Washington prehral v druhom dueli za sebou, o triumfe Utahu rozhodol JJ Peterka. Fehérváry odohral 20 minút a 41 sekúnd, zaznamenal jednu strelu na bránku, dva bodyčeky a tri zablokované strely.
Minnesota uspela v súboji dvoch tímov, ktoré prehrali predošlé dva zápasy. Jediný gól v drese Lightning strelil Nikita Kučerov, jeho spoluhráč Černák strávil na ľade 15:37 minúty. Do štatistík pridal „mínusku“, dva bodyčeky a jeden blok.
NHL - výsledky (4. marec):
Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Góly: 6. Chusnutdinov (Eyssimont), 6. Mittelstadt (Zadorov, Zacha) – 1. Karlsson (Rust).
Brankári: Swayman - Skinner, strely na bránku: 28:35.
Buffalo Sabres - Vegas Golden Knights 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Góly: 5. Zucker (McLeod, Dahlin), 21. Power (Östlund), 26. Thompson (Tuch, Dahlin) – 27. Barbašev (Theodore, Eichel), 29. Dorofejev (Smith).
Brankári: Lyon - Schmid, 28:31 strely na bránku.
Columbus Blue Jackets - Nashville Predators 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Góly: 15. Fantilli (Marčenko, Marchment), 42. Monahan, 47. Coyle (Severson, Mateychuk) – 20. Forsberg (Stamkos, Evangelista), 35. O'Reilly.
Brankári: Greaves (8.-17. Merzlikinš) - Annunen, strely na bránku: 27:24.
New Jersey Devils - Florida Panthers 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Góly: 13. Gricjuk (Brown), 22. Hamilton (J. Hughes, Bratt), 29. Glass (Hämeenaho, Hamilton), 57. Mercer, 60. Nemec (Brown, J. Hughes) – 15. Lundell (Rodrigues, Balinskis).
Brankári: Markström - Bobrovskij, strely na bránku: 33:21.
Washington Capitals - Utah Mammoth 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Góly: 20. Dubois (Sandin), 47. R. Leonard (Strome, Chychrun) – 12. Guenther (Keller, Schmaltz), 14. Sergačov (Keller, Guenther), 39. Peterka (Cooley, Durzi).
Brankári: Thompson - Vejmelka, strely na bránku: 25:23.
Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 3:2 po predĺžení (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 4. Samberg (Scheifele, Connor), 60. Perfetti (Scheifele, Stanley), 63. Scheifele (Samberg) – 19. Teräväinen (Nazar, Bedard), 41. Greene (Bedard, Rinzel).
Brankári: Hellebuyck - Knight, strely na bránku: 32:20.
Calgary Flames - Dallas Stars 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)
Góly: 10. Frost (Coleman, Klapka) – 9. Steel (Duchene, Benn), 12. Benn (Duchene, Steel), 23. Bourque (Robertson, Johnston), 27. Steel (Duchene, Lindell), 29. Bastian (Lundkvist, Harley), 40. Johnston (Duchene, Robertson).
Brankári: Wolf (27. Cooley) - DeSmith, strely na bránku: 21:35.
Edmonton Oilers - Ottawa Senators 5:4 po predĺžení (2:2, 0:2, 2:0 - 1:0)
Góly: 6. Draisaitl (Ekholm, Savoie), 17. Draisaitl, 42. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid), 59. Hyman (Draisaitl, Bouchard), 62. Bouchard (McDavid, Draisaitl) – 4. Cozens (Cousins, Chabot), 7. Batherson (Tkachuk, Stützle), 25. Batherson (Stützle), 26. Amadio (Jensen).
Brankári: Ingram - Ullmark, strely na bránku: 37:21.
Minnesota Wild - Tampa Bay Lightning 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Góly: 4. Faber (Johansson, Boldy), 26. Zuccarello (Q. Hughes, Boldy), 38. Trenin (Zuccarello), 47. Q. Hughes, 57. Kaprizov – 36. Kučerov (Point, Guentzel).
Brankári: Gustavsson - Vasilevskij, strely na bránku: 22:25
Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Góly: 25. Gauthier (LaCombe) – 12. Makar (Ničuškin, Nelson), 15. Nečas (Nelson, Makar), 36. Kelly (Makar, Drury), 45. Landeskog (MacKinnon), 51. Kelly (Drury, Kulak).
Brankári: Dostál - Wedgewood, strely na bránku: 28:26
San Jose Sharks - Montreal Canadiens 7:5 (1:1, 3:1, 3:3)
Góly: 16. Graf (Smith, Celebrini), 31. Misa (Toffoli, Eklund), 39. Celebrini (Graf, Smith), 39. Wennberg (Sherwood), 44. Smith (Celebrini, Orlov), 57. Sherwood (Kurashev, Eklund), 60. Gaudette (Celebrini) – 7. Kapanen (Slafkovský, Matheson), 26. Danault, 46. Demidov (Hutson, Suzuki), 46. Newhook, 51. Newhook (Gallagher, Matheson).
Brankári: Askarov - Dobeš, strely na bránku: 28:37
