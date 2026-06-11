Yzerman musí riešiť odchod lídra. Kapitán požiadal o výmenu, pridal na zoznam ďalší klub

Generálny manažér Detroitu Red Wings Steve Yzerman požiadal agenta Dylana Larkina, aby rozšíril zoznam troch hokejových klubov NHL, kam by bol americký útočník ochotný prestúpiť. Informoval o tom portál TSN.ca.
Kapitán Detroitu požiadal minulý týždeň vedenie klubu o výmenu. Produktívny center predložil zoznam troch preferovaných destinácií, kam by v rámci NHL bol ochotný prestúpiť.
Podľa zdroja agentúry AP ide o Floridu Panthers, Minnesotu Wild a Vegas Golden Knights. Podľa hokejového analytika Pierrea LeBruna sa už hráčov agent s Yzermanom údajne dohodol a zoznam rozšíril. Okrem iných by naň mal pribudnúť Dallas Stars.
Dvadsaťdeväťročný Larkin má vo svojej zmluve klauzulu o nevymeniteľnosti a môže tak výrazne ovplyvniť svoju budúcnosť.
Do konca osemročného kontraktu v hodnote 69,6 milióna dolárov mu zostáva ešte päť sezón. Jeho priemerný ročný plat predstavuje 8,7 milióna USD.
Americký center sa rozhodol požiadať o výmenu po svojej jedenástej sezóne v Detroite. Red Wings nepostúpili do play off už desiaty rok za sebou, čo je momentálne najdlhšia séria v NHL.
V uplynulom ročníku navyše premrhali sľubne rozbehnutú sezónu a napriek 69 bodom po 53 zápasoch sa napokon medzi účastníkov vyraďovacej časti nedostali.
Rodák z michiganského Waterfordu zažil úspešný rok na reprezentačnej úrovni, keď vo februári získal s USA zlatú medailu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Počas klubovej kariéry pôsobil doteraz výhradne v organizácii Detroitu, ktorý si ho vybral z 15. miesta draftu 2014. Pred vstupom do NHL hral za Michiganskú univerzitu.
Larkin patrí medzi najproduktívnejších hráčov Red Wings. Šesťkrát v kariére pokoril hranicu 30 gólov za sezónu a v uplynulom ročníku nazbieral 67 bodov (34+33) v 74 stretnutiach.
Tridsaťštyri gólov znamenalo jeho osobné maximum v NHL. Celkovo odohral za Detroit 808 zápasov, v ktorých strelil 276 gólov a pridal 367 asistencií.
V play off však s „červenými krídlami“ nastúpil len na päť duelov a dal jeden gól.
Yzerman má pri rokovaniach o prípadnej výmene zložitú úlohu. Všetky tri preferované kluby Larkina patria medzi tímy so značne obmedzeným priestorom pod platovým stropom, pričom Vegas má podľa súčasných prepočtov k dispozícii iba 4,6 milióna dolárov.