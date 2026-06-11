Yzerman musí riešiť odchod lídra. Kapitán požiadal o výmenu, pridal na zoznam ďalší klub

Dylan Larkin a Steve Yzerman.
Dylan Larkin a Steve Yzerman. (Autor: Woodward Sports Network)
TASR|11. jún 2026 o 17:02
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Dvadsaťdeväťročný Larkin má vo svojej zmluve klauzulu o nevymeniteľnosti.

Generálny manažér Detroitu Red Wings Steve Yzerman požiadal agenta Dylana Larkina, aby rozšíril zoznam troch hokejových klubov NHL, kam by bol americký útočník ochotný prestúpiť. Informoval o tom portál TSN.ca.

Kapitán Detroitu požiadal minulý týždeň vedenie klubu o výmenu. Produktívny center predložil zoznam troch preferovaných destinácií, kam by v rámci NHL bol ochotný prestúpiť.

Podľa zdroja agentúry AP ide o Floridu Panthers, Minnesotu Wild a Vegas Golden Knights. Podľa hokejového analytika Pierrea LeBruna sa už hráčov agent s Yzermanom údajne dohodol a zoznam rozšíril. Okrem iných by naň mal pribudnúť Dallas Stars.

Dvadsaťdeväťročný Larkin má vo svojej zmluve klauzulu o nevymeniteľnosti a môže tak výrazne ovplyvniť svoju budúcnosť.

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Do konca osemročného kontraktu v hodnote 69,6 milióna dolárov mu zostáva ešte päť sezón. Jeho priemerný ročný plat predstavuje 8,7 milióna USD.

Americký center sa rozhodol požiadať o výmenu po svojej jedenástej sezóne v Detroite. Red Wings nepostúpili do play off už desiaty rok za sebou, čo je momentálne najdlhšia séria v NHL.

V uplynulom ročníku navyše premrhali sľubne rozbehnutú sezónu a napriek 69 bodom po 53 zápasoch sa napokon medzi účastníkov vyraďovacej časti nedostali.

Rodák z michiganského Waterfordu zažil úspešný rok na reprezentačnej úrovni, keď vo februári získal s USA zlatú medailu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Počas klubovej kariéry pôsobil doteraz výhradne v organizácii Detroitu, ktorý si ho vybral z 15. miesta draftu 2014. Pred vstupom do NHL hral za Michiganskú univerzitu.

Larkin patrí medzi najproduktívnejších hráčov Red Wings. Šesťkrát v kariére pokoril hranicu 30 gólov za sezónu a v uplynulom ročníku nazbieral 67 bodov (34+33) v 74 stretnutiach.

Tridsaťštyri gólov znamenalo jeho osobné maximum v NHL. Celkovo odohral za Detroit 808 zápasov, v ktorých strelil 276 gólov a pridal 367 asistencií.

V play off však s „červenými krídlami“ nastúpil len na päť duelov a dal jeden gól.

Yzerman má pri rokovaniach o prípadnej výmene zložitú úlohu. Všetky tri preferované kluby Larkina patria medzi tímy so značne obmedzeným priestorom pod platovým stropom, pričom Vegas má podľa súčasných prepočtov k dispozícii iba 4,6 milióna dolárov.

NHL

Dylan Larkin a Steve Yzerman.
Dylan Larkin a Steve Yzerman.
Yzerman musí riešiť odchod lídra. Kapitán požiadal o výmenu, pridal na zoznam ďalší klub
dnes 17:02
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