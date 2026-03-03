ONLINE: San Jose Sharks - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Regenda, Slafkovský)

Hokejisti tímov San Jose Sharks a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.
V drese domácich by sa mal predstaviť slovenský útočník Pavol Regenda a za hostí jeho krajan Juraj Slafkovský.
ONLINE PRENOS: San Jose Sharks - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Pavol Regenda, Juraj Slafkovský, výsledok, streda, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
04.03.2026 o 04:00
San Jose
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00. V dnešnom prenose si rozoberieme zápas medzi San Jose Sharks a Montreal Canadiens. V drese Sharks by aj dnes mal nastúpiť Pavol Regenda. V drese Devils nastúpi slovenský obranca Šimon Nemec.
