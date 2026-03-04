VIDEO: Gáboríkov rekord je definitívne prekonaný. Konečne sa našiel niekto, povedal

Kirill Kaprizov dosiahol gól s poradovým číslom 220.

Marián Gáborík už nie je najlepší strelec histórie tímu Minnesota Wild zo zámorskej hokejovej NHL.

Niekdajší skvelý slovenský útočník za deväťročné pôsobenie v tíme "divochov" (2000 - 2009) nastrieľal v základnej časti severoamerickej súťaže 219 gólov a utvoril tým klubový rekord organizácie z mesta Saint Paul.

Aktuálne ho však prekonal Kirill Kaprizov, ktorý gólom do prázdnej bránky pečatil triumf Wild nad Tampou Bay Lightning 5:1. Bol to jeho 35. presný zásah v tejto sezóne a celkovo gól s poradovým číslom 220 v rámci šiestich ročníkov v Minnesote.

VIDEO: Kaprizov prekonal zápis Gáboríka

Dvadsaťosemročný ruský útočník má v aktuálnej sezóne na konte 75 bodov v 62 zápasoch NHL.

V produktivite celej NHL mu patrí šiesta priečka a v počte gólov je dokonca druhý spoločne s Connorom McDavidom, Mattom Boldym a Colom Caufieldom. Na čele je 41-gólový Nathan MacKinnon.

VIDEO: Gáborík o prekonaní svojho rekordu v počte gólov

"Veľká gratulácia k prekonaniu môjho rekordu. Konečne sa našiel niekto, kto to dokázal. Nemal som pochybnosti, že sa to podarí práve tebe Kirill. Želám ti ešte veľa gólov, bodov a najmä víťazných zápasov. Fanúšikovia ťa milujú a spoluhráči rešpektujú.

Verím, že sa spoločne dočkáte aj Stanleyho pohára. Go Wild!," povedal Marián Gáborík v gratulačnom videu na sociálnej platforme X.

NHL

dnes 09:48
