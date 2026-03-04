VIDEO: Gáboríkov rekord je definitívne prekonaný. Konečne sa našiel niekto, povedal

Marián Gáborík už nie je najlepší strelec histórie tímu Minnesota Wild zo zámorskej hokejovej NHL.
Niekdajší skvelý slovenský útočník za deväťročné pôsobenie v tíme "divochov" (2000 - 2009) nastrieľal v základnej časti severoamerickej súťaže 219 gólov a utvoril tým klubový rekord organizácie z mesta Saint Paul.
Aktuálne ho však prekonal Kirill Kaprizov, ktorý gólom do prázdnej bránky pečatil triumf Wild nad Tampou Bay Lightning 5:1. Bol to jeho 35. presný zásah v tejto sezóne a celkovo gól s poradovým číslom 220 v rámci šiestich ročníkov v Minnesote.
VIDEO: Kaprizov prekonal zápis Gáboríka
Dvadsaťosemročný ruský útočník má v aktuálnej sezóne na konte 75 bodov v 62 zápasoch NHL.
V produktivite celej NHL mu patrí šiesta priečka a v počte gólov je dokonca druhý spoločne s Connorom McDavidom, Mattom Boldym a Colom Caufieldom. Na čele je 41-gólový Nathan MacKinnon.
VIDEO: Gáborík o prekonaní svojho rekordu v počte gólov
"Veľká gratulácia k prekonaniu môjho rekordu. Konečne sa našiel niekto, kto to dokázal. Nemal som pochybnosti, že sa to podarí práve tebe Kirill. Želám ti ešte veľa gólov, bodov a najmä víťazných zápasov. Fanúšikovia ťa milujú a spoluhráči rešpektujú.
Verím, že sa spoločne dočkáte aj Stanleyho pohára. Go Wild!," povedal Marián Gáborík v gratulačnom videu na sociálnej platforme X.
