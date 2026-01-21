VIDEO: Slafkovský dosiahol míľnik, Dvorský na začiatku gólovej akcie a slovenský súboj

Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský asistoval pri jedinom góle hráčov St. Louis Blues, ktorí prehrali na ľade Winnipegu 1:3 v nočnom zápase NHL.
Bola to pre neho štvrtá gólová prihrávka v sezóne a celkovo dvanásty bod. V akcii boli aj Dvorského krajania Juraj Slafkovský, Erik Černák, Pavol Regenda a Šimon Nemec, ktorí sa nezapísali do kanadského bodovania.
Dvorský sa v 38. minúte počas presilovky dostal k puku v útočnom pásme a jeho prihrávku posunul obranca Justin Faulk na Jordana Kyroua, ktorý strelou bez prípravy znížil na priebežných 1:2. Slovenský útočník dostal neskôr menší trest za držanie.
Jets si už víťazstvo nenechali ujsť, keď ich triumf poistil gólom do prázdnej bránky Mark Scheifele, ktorý sa podieľal na všetkých troch góloch (2+1) rovnako ako obranca Josh Morrissey (1+2).
„Už len samotné víťazstvo je pre náš tím dôležité. Musíme to len udržať dlhodobo. Držali sme sa našej hry a nesnažili sme sa robiť nič príliš bláznivé, jednoducho sme to ustáli,“ uviedol Scheifele.
Dvorský odohral celkovo 15:17 min., počas ktorých raz vystrelil na bránku a mal aj jeden hit.
VIDEO: Dvorského asistencia
Hráči Winnipegu dosiahli triumfom nad Blues piate víťazstvo z uplynulých siedmich zápasov. Oba tímy figurujú v spodnej časti Západnej konferencie, v ktorej je od nich bodovo slabší iba Vancouver.
Jets aj Blues majú po 46 bodov a na San Jose, ktoré figuruje na pozícii druhej voľnej karty do play off, strácajú sedem bodov.
Montreal zdolal po šiestich rokoch Minnesotu
Hokejisti Montrealu dokázali po viac než šiestich rokoch zdolať Minnesotu, s ktorou prehrali uplynulých deväť vzájomných zápasov. V noci na stredu triumfovali v domácom Bell Centre 4:3.
Bolo to pre nich prvé víťazstvo nad Wild od 18. októbra 2019 (4:0). Na vlastnom ľade uspeli v šiestom zápase z uplynulých siedmich.
Víťazný gól strelil v čase 59:45 útočník Cole Caufield, ktorý rozhodol strelou z otočky bez prípravy.
„Našli sme spôsob, ako udržať puk v útočnom pásme a našťastie sa nám ho podarilo dostať do bránky. Preto je vždy potrebné hrať celých 60 alebo 65 minút. Je to dobrý pocit získať ďalšie dva body,“ uviedol Caufield.
VIDEO: Víťazný gól Caufielda
„Bod by bol pre nás cenný. Keby sme zápas dostali do predĺženia, dalo by nám to šancu získať dva body. Myslím si, že to jedno striedanie na konci bolo hrozné. Caufield bol najnebezpečnejší hráč na ľade a v takom prípade musím tvrdšie zasiahnuť.
Mrzí ma, že sme prišli o šancu získať dva body v predĺžení,“ konštatoval obranca Minnesoty Brock Faber pre nhl.com.
Wild ukončili prehrou v Montreale trojzápasový trip, na ktorom vyhrali predošlé dva zápasy.
Odohral 250. zápas v základnej časti
Slovenský útočník Juraj Slafkovský nastúpil tradične na ľavom krídle druhej formácie Canadiens s Oliverom Kapanenom a Ivanom Demidovom. V zápase sa prezentoval plusovým bodom, dvoma strelami a jedným hitom.
Duel proti Minnesote bol pre neho jubilejný 250. v základnej časti NHL. Túto métu dosiahol ako 36. Slovák. Nazbieral v nich 151 kanadských bodov za 61 gólov a 90 asistencií.
Do kanadského bodovania sa nezapísali ani jeho krajania Erik Černák a Pavol Regenda, ktorí na seba narazili na ľade Tampy Bay. Domáci Lightning potvrdili formu a po víťazstve 4:1 sa dostali na čelo Východnej konferencie o skóre pred Carolinu, ktorá však odohrala o dva zápasy viac.
„Toto sú vždy nevyspytateľné zápasy, keď idete na päťzápasový trip a po návrate nemáte veľmi čas na oddych. Aj dnes sme museli hrať vo vysokom tempe. Na to, aby ste boli úspešní v našej konferencii a divízii, musíte mať víťaznú sériu.
Musíme v tom pokračovať, aby sme získali istotu play off a čo najlepšieho postavenia v nej,“ povedal tréner Tampy Bay Jon Cooper.
Tím z Floridy prehral iba jeden zápas z uplynulých štrnástich, pričom vo všetkých z nich bodovala. K triumfu ho potiahla elitná formácia, v ktorej zažiarili trojbodoví Brandon Hagel (2+1) a Nikita Kučerov (0+3). Černák odohral v druhej formácii Tampy Bay 16:45 min., počas ktorých mal dva hity, dve zblokované strely a raz vystrelil na bránku.
Na prvý gól v sezóne stále čaká, po 29 zápasoch má bilanciu 0+5. Regenda nastúpil na krídle tretieho útoku San Jose. Na ľade strávil takmer 12 minút. Do štatistík mu pribudol jeden mínusový bod, jedna strela a raz vybojoval puk
Nemec si pripísal na konto plusový bod
Obranca Šimon Nemec si pri víťazstve New Jersey na ľade Edmontonu 2:1 pripísal na konto plusový bod, odohral 16:20 min. Pre Devils to bolo štvrté víťazstvo z predošlých piatich zápasov.
VIDEO: Nemcova defenzíva
Hráči Ottawy zvíťazili na ľade Columbusu 4:1 a ukončili mu štvorzápasovú sériu víťazstiev. Gól, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný, strelil nemecký útočník Tim Stützle. V 11. minúte si v útočnom pásme udržal puk na hokejke, zbavil sa obrancu a prekonal Elvisa Merzlikinsa.
„Mal som pocit, že (domáci hráči) sú už trochu unavení a tak sme si len posúvali puk. Dôveroval som svojmu inštinktu a vybral si miesto. Hrali sme naozaj dobre, najmä v prvej a tretej tretine. Stále sme sa snažili hrať jednoducho,“ poznamenal Stützle podľa nhl.com.
Pre trénera Blue Jackets Ricka Bownessa to bola prvá prehra vo funkcii po tom, čo nedávno nahradil Deana Evasona.
Boston nenadviazal na víťazstvá
V zápase Dallas - Boston sa skončili série oboch tímov. Domáci Stars triumfovali 6:2 a dosiahli prvé víťazstvo po troch prehrách. Boston nenadviazal na víťazstvá z predošlých šiestich zápasov.
Svoj najlepší duel v sezóne odohral útočník Dallasu Justin Hryckowian, ktorý strelil gól a pri dvoch asistoval. Tri kanadské body si pripísal aj jeho spoluhráč obranca Miro Heiskanen (0+3).
Pre Dallas to bolo iba tretie víťazstvo z uplynulých trinástich zápasov. Vďaka nemu sa posunuli na 2. miesto Centrálnej divízie a zároveň aj Západnej konferencie za suveréna ligy Colorado. Boston figuruje na pozícii druhej voľnej karty do play off vo Východnej konferencii.
Hráči Buffala nedopustili tretiu prehru za sebou a na ľade Nashvillu triumfovali 5:3. Za víťazstvom ich nasmeroval najmä nováčik Konsta Helenius, pre ktorého to bol druhý zápas v NHL.
VIDEO: Prvý gól Heleniusa v NHL
Už v prvej tretine sa prezentoval tromi kanadskými bodmi, keď po dvoch primárnych asistenciách na góly Noaha Östlunda strelil svoj premiérový gól v NHL.
Sabres viedli od 24. minúty 4:0, no domáci zdramatizovali zápas tromi gólmi. Podieľali sa na nich trojbodoví útočníci Filip Forsberg (1+2) a Ryan O´Reilly (2+1). Sabres figurujú na prvej voľnej karte do play off vo Východnej konferencii. Nashville stráca tri body na druhú voľnú kartu na západe.
NHL - výsledky (21. január):
Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Góly: 8. Monahan (Jenner, Johnson) - 4. Kleven (Giroux, Amadio), 11. Stützle (Chabot, Jensen), 47. Greig (Cozens, Chabot), 57. Tkachuk (Stützle, Greig).
Brankári: Merzlikins (21. Greaves) - Reimer, strely na bránku: 22:21.
Montreal Canadiens - Minnesota Wild 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Góly: 16. Danault (Anderson, Guhle), 20. Carrier (Matheson, Demidov), 33. Hutson (Demidov, Struble), 60. Caufield (Suzuki, Hutson) - 11. Tarasenko (Zuccarello, Hughes), 31. Faber (Kaprizov, Hinostroza), 53. Tarasenko (Kaprizov, Zuccarello).
Brankári: Dobeš - Wallstedt, strely na bránku: 33:19.
Tampa Bay Lightning - San Jose Sharks 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly: 16. Hagel (Cirelli, Kučerov), 22. Cirelli (Hagel, Kučerov), 24. Guentzel (James, Goncalves), 58. Hagel (Guentzel, Kučerov) - 15. Toffoli (Eklund, Wennberg).
Brankári: Vasilevskij - Askarov, strely na bránku: 20:23.
Dallas Stars - Boston Bruins 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)
Góly: 17. Johnston (Hintz, Heiskanen), 20. Bourque (Harley, Hryckowian), 29. Lindell (Heiskanen, Hryckowian), 40. Hryckowian (Harley), 44. Robertson (Heiskanen, Hintz), 47. Robertson (Bourque, Faksa) - 53. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm), 56. Minten (Zadorov).
Brankári: Oettinger - Swayman (47. Korpisalo), strely na bránku: 37:18.
Nashville Predators - Buffalo Sabres 3:5 (0:3, 2:1, 1:1)
Góly: 31. O´Reilly (Forsberg, Skjei), 32. Forsberg (O´Reilly), 50. O´Reilly (Evangelista, Forsberg) - 9. Östlund (Helenius, Dahlin), 12. Östlund (Helenius, Power), 18. Helenius (Krebs), 25. Thompson (Tuch, Doan), 59. Krebs (Samuelsson).
Brankári: Saros - Lyon, strely na bránku: 34:32.
Winnipeg Jets - St. Louis Blues 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Góly: 10. Morrissey (Scheifele, Connor), 12. Scheifele (Morrissey), 58. Scheifele (Connor, Morrissey) - 38. Kyrou (Faulk, Dvorský).
Brankári: Comrie - Hofer, strely na bránku: 16:23.
Edmonton Oilers - New Jersey Devils 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 28. Savoie (Walman, Howard) - 26. Gricjuk (Glass, Hamilton), 29. Glass (Gricjuk, Brown).
Brankári: Jarry - Allen, strely na bránku: 23:17.
Los Angeles Kings - New York Rangers 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Góly: 1. Kempe (Clarke, Perry), 9. Fiala, 25. Ward, 33. Kuzmenko (Fiala, Turcotte) - 9. Morrow (Laba, Othmann), 17. Miller (Zibanejad, Schneider), 60. Miller (Gavrikov, Trocheck).
Brankári: Kuemper (20. Forsberg) - Quick, strely na bránku: 27:36.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: