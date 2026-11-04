Pokiaľ prebieha vojna, účasť odmietame. S Rusmi nechcú hrať ani Rakúšania

Na zoznam krajín, ktoré plánujú bojkotovať zápasy proti Rusku na hokejových majstrovstvách sveta sa najnovšie pridalo Rakúsko.
Svoj postoj v tejto záležitosti vyjadril výkonný riaditeľ Rakúskeho zväzu ľadového hokeja (ÖEHV) Alexander Helwig.
„Naša pozícia je relatívne jasná. Pokiaľ prebieha vojna, tak kategoricky odmietame účasť Ruska na medzinárodných hokejových turnajoch.
Samozrejme, je možnosťou, že spoločne budeme bojkotovať zápas s Ruskom. Za súčasného stavu však určite nebudeme hrať proti Rusku. Do mája sa však môžu veci zmeniť,“ uviedol Helwig v relácii rakúskej verejnoprávnej televízie ORF.
Športový arbitrážny súd (CAS) minulý týždeň rozhodol, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musí obnoviť členstvo ruských tímov, počnúc juniorskými majstrovstvami sveta, ktoré sa odohrajú na prelome rokov v Kanade. K bojkotu zápasoch proti Rusku sa zatiaľ pridalo Nórsko, Švédsko, Dánsko a Česko.
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Otázne je, či sa budúcoročný svetový šampionát odohrá podľa plánu. Nemecký hokejový zväz (DEB) totiž nevylúčil, že sa vzdá organizácie turnaja, ak sa na ňom predstavia Rusi.
Predseda predstavenstva DEB Frank H. Lutz upozornil predovšetkým na možné ekonomické a bezpečnostné dôsledky účasti Ruska. Na rozhodnutie CAS reagovali negatívne aj viacerí veľkí sponzori a partneri majstrovstiev aj samotnej IIHF.
Dotknuté sú aj ďalšie turnaje. Fínske mesto Turku uviedlo, že nebude spoluorganizovať budúcoročné majstrovstvá sveta juniorov, ak sa ich zúčastní Rusko.
Česká vláda by mohla zakázať ruským hráčkam vstup na MS žien do 18 rokov, ktoré sa tam uskutočnia v januári. MS žien, ktoré sa tento týždeň začínajú v Dánsku, nie sú rozhodnutím CAS ovplyvnené a uskutočnia sa bez Ruska.
Kanadský premiér Mark Carney prisľúbil, že Rusko sa nezúčastní na juniorských majstrovstvách sveta, ktoré hostia na prelome rokov kanadské mestá Edmonton a Red Deer.
Carney v rozhovore na summite v Antigue a Barbude jasne vyjadril svoj postoj, že ruská agresia na Ukrajine, a podpora zo strany Bieloruska budú dôvodom, prečo sa tieto krajiny nezúčastnia turnaja.