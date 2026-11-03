Kanada nepustí mladých Rusov na MS 20 v hokeji. Vojna na Ukrajine trvá, odkázal premiér

Návrat ruských hokejových reprezentácií na medzinárodnú scénu bude podľa očakávania zložitý.
Športový arbitrážny súd (CAS) síce minulý piatok rozhodol, že sa ruské tímy môžu zúčastniť na podujatiach organizovaných Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF), ale verdikt narazil na tvrdý odpor.
Zatiaľ šesť európskych krajín - Fínsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Lotyšsko a Česko - už deklarovalo, že v prípade účasti Rusov na majstrovstvách sveta proti nim nenastúpia.
Isté je, že ruská reprezentácia sa nepredstaví na úvodnom turnaji sezóny, majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov.
Turnaj sa uskutoční na prelome rokov v kanadských mestách Edmonton a Red Deer. Účasť Rusov v utorok odmietol kanadský premiér Mark Carney.
„Kým Rusko a Bielorusko podporujú túto nezákonnú, neoprávnenú a hroznú vojnu na Ukrajine, a táto vojna bude pokračovať, žiaden športovec nebude v Kanade reprezentovať tieto dve krajiny,“ povedal Carney na otázku, či ruským hráčom budú zamietnuté víza.
„Takže ak sa pýtate konkrétne na juniorský hokejový šampionát, Rusi tam nebudú,“ dodal kanadský premiér na summite Commonwealthu v Antigue.
Kanadská federálna vláda vo vyhlásení uviedla, že využije svoje imigračné právomoci, aby zabránila ruským a bieloruským športovcom a funkcionárom vstúpiť na územie Kanady, kde by súťažili pod národnými symbolmi.
„Toto opatrenie nie je namierené proti ruskému a bieloruskému ľudu. Jeho cieľom je skôr zabrániť vládam Ruska a Bieloruska v zneužívaní medzinárodných športových podujatí usporiadaných v Kanade na politickú legitimitu a propagandu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov sa odohrajú v od 26. decembra 2026 do 5. januára 2027.
Zápasy A-skupiny sa uskutočnia v Marchant Crane Centrium v Red Deer, B-skupinu hostí Rogers Place v Edmontone.
V A-skupine sa predstaví obhajca Švédsko, USA, Fínsko, Slovensko a Nemecko, v B-skupine Kanada, Česko, Švajčiarsko, Lotyšsko a Nórsko.