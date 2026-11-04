Návrat Ruska na MS je neakceptovateľný. Odchod zvažuje aj najväčší sponzor

Škoda Auto prehodnotí podporu MS, v hokeji, ak sa na nich zúčastní Rusko
Škoda Auto prehodnotí podporu MS, v hokeji, ak sa na nich zúčastní Rusko (Autor: REUTERS)
ČTK|4. nov 2026 o 08:30
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Hlavní sponzori MS dávajú jasne najavo, že účasť Ruska sa im nepáči.

Automobilka Škoda Auto prehodnotí svoje zapojenie do majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ak sa šampionátu zúčastní ruská reprezentácia.

Spoločnosť, ktorá je hlavným sponzorom turnaja od roku 1993, sa nestotožňuje s rozhodnutím Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý umožnil návrat ruských tímov do súťaží Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

Pre ČTK to dnes povedala Iva Povoľná z komunikácie automobilky. Proti návratu ruských hokejistov sa v minulých dňoch vymedzili tiež ďalší sponzori.

"Nestotožňujeme sa s rozhodnutím Športového arbitrážneho súdu o účasti ruských národných tímov v súťažiach IIHF. Vzhľadom na pokračujúcu ruskú agresiu považujeme návrat ruskej reprezentácie na majstrovstvá sveta za nezlučiteľný s hodnotami, ktoré dlhodobo zastávame.

Ak sa ruský národný tím majstrovstiev sveta zúčastní, prehodnotíme naše zapojenie do šampionátu a podnikneme ďalšie kroky, "uviedla automobilka.

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Škoda Auto dlhodobo podporuje šport a podľa svojho vyjadrenia kladie dôraz na rešpekt, vzájomné porozumenie a zodpovednosť.

"Situáciu aktívne sledujeme, sme v úzkom kontakte s našimi partnermi a veríme, že sa podarí dospieť ku konštruktívnemu riešeniu," doplnila spoločnosť. Škoda Auto patrí medzi najdlhšie pôsobiacich partnerov hokejových majstrovstiev sveta.

CAS minulý týždeň rozhodol, že sa ruské tímy môžu s okamžitou platnosťou znovu zúčastňovať hokejových šampionátov. IIHF vyradila Rusko zo súťaží vo februári 2022 po napadnutí Ukrajiny a zákaz z bezpečnostných dôvodov opakovane predlžovala.

Ruská reprezentácia by sa tak mohla vrátiť už na budúcoročné majstrovstvá sveta, ktoré v máji 2027 usporiada Nemecko. IIHF s rozhodnutím súdu nesúhlasí, uviedla však, že ho bude rešpektovať.

Hráč Fínska Jesse Puljujärvi (vľavo) a hráč Švajčiarska Dominik Egli bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
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Ďalší sponzor, stávková skupina Tipsport, označila už skôr rozhodnutie CAS za škandalózne a uviedla, že si nedokáže predstaviť svoju reklamu pri zápasoch s Ruskom na majstrovstvách sveta, a to ani na ľade, ani v televíznych prenosoch.

Plzenský Prazdroj oznámil, že ak sa Rusko šampionátu zúčastní, prijme opatrenia, aby sa jeho logo neobjavovalo počas prípadných vzájomných zápasov českej a ruskej reprezentácie.

Škoda Auto v minulosti oznámila, že odstúpi z pozície sponzora majstrovstiev sveta v roku 2021, ak bude Bielorusko potvrdené ako spoluusporiadateľ turnaja.

Automobilka vtedy svoje stanovisko zdôvodnila ochranou ľudských práv. IIHF následne Bielorusku usporiadateľstvo odobrala.

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