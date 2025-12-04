VIDEO: Návrat do prvej formácie a ďalší gól. Slafkovský prispel k výhre Montrealu

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil v noci na štvrtok deviaty gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Pomohol ním k výhre Montrealu nad Winnipegom 3:2 po samostatných nájazdoch.
Obranca New Jersey Šimon Nemec odohral proti Dallasu vyše 22 minút a bol najvyťaženejší hráč tímu, no jeho tím prehral na domácom ľade 0:3.
Druhý gól v sezóne strelil aj Pavol Regenda. San Jose ale prehralo s Washingtonom vysoko 1:7.
Slafkovský skóroval v 30. minúte, keď zakončil efektnú presilovkovú spoluprácu po asistenciách Nicka Suzukiho a Colea Caufielda.
Druhý menovaný mu pohotovo prihral puk spoza bránky hostí a Slafkovský zblízka prekonal Erica Comrieho.
VIDEO: Slafkovského gól do siete Winnipegu
V prebiehajúcej sezóne to bol pre neho 6. presilovkový gól, čím vyrovnal svoje maximum zo sezóny 2023/2024.
Canadiens vďaka tomu vyrovnali na priebežných 1:1 a neskôr dotiahli aj na 2:2, pričom pri oboch inkasovaných góloch bol Slafkovský na ľade.
V zápase sa vrátil do prvej formácie. Odohral 20:06 minút a do štatistík si pripísal aj tri strely na bránku, tri hity a dve zblokované strely.
Bodoval vo štvrtom zápase po sebe a z uplynulých šiestich duelov má bilanciu 3+3. Po 26 zápase v sezóne má na konte 15 bodov (9+6).
O triumfe Canadiens rozhodol Caufield, ktorý ako jediný skóroval v samostatných nájazdoch a bodoval v deviatom zápase po sebe.
Montreal zvíťazil po dvoch prehrách a dosiahol štvrtý triumf z predošlých šiestich zápasov. Winnipeg sa naďalej trápi a z uplynulých siedmich zápasov zvíťazil iba raz.
Nemec hral v prvej presilovke
Zmenu formácie zažil v zápase proti Dallasu aj Šimon Nemec. Do stretnutia nastúpil ako člen tretieho obranného páru s Dennisom Cholowskym.
V zápase odohral celkovo 22 minút a 37 sekúnd, bol najvyťažovanejší hráč New Jersey. Slovenský bek dostal priestor aj v prvej presilovej hre.
Nebol ani pri jednom z troch inkasovaných gólov a pripísal si aj jednu strelu na bránku a jeden hit.
Devils prehrali tretí zápas po sebe, všetky na domácom ľade.
NHL - 4. December - výsledky:
New Jersey Devils – Dallas Stars 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Góly: 32. Heiskanen (Hintz, Benn), 38. J. Robertson (Lindell, Benn), 48. Rantanen (Lindell, Heiskanen)
Montreal Canadiens – Winnipeg Jets 3:2 sn (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)
Góly: 30. Slafkovský (Caufield, Suzuki), 35. O. Kapanen (Demidov, Texier) – 19. Scheifele (Connor, Vilardi), 32. Connor (Vilardi, Scheifele)
Philadelphia Flyers – Buffalo Sabres 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
Góly: 9. Konecny (Mičkov, Sanheim), 10. Zegras (Sanheim, Konecny), 10. Brink (Cates, Grebjonkin), 22. Cates (Brink, Drysdale), 33. Tippett (Mičkov, Couturier) – 5. Zucker (Doan, Norris), 32. Byram (Tuch, Quinn)
Anaheim Ducks – Utah Mammoth 0:7
San Jose Sharks – Washington Capitals 1:7
Góly: 53. Regenda (Orlov, Gaudette) – 9. Ovečkin (M. Roy, Chychrun), 11. Milano (Chisholm, T. van Riemsdyk), 14. Leonard (T. van Riemsdyk, Duhaime), 18. Duhaime (Protas), 23. Ovečkin (Leonard, Chychrun), 40. D. Strome (M. Roy, Leonard), 42. Leonard (M. Roy, C. Lindgren)
