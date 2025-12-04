VIDEO: Druhý presný zásah. Regenda opäť zaznamenal kuriózny gól

NHL - 4. december
San Jose Sharks – Washington Capitals 1:7 (0:4, 0:2, 1:1)
Góly: 53. Regenda (Orlov, Gaudette) – 9. Ovečkin (M. Roy, Chychrun), 11. Milano (Chisholm, T. van Riemsdyk), 14. Leonard (T. van Riemsdyk, Duhaime), 18. Duhaime (Protas), 23. Ovečkin (Leonard, Chychrun), 40. D. Strome (M. Roy, Leonard), 42. Leonard (M. Roy, C. Lindgren)
Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda skóroval aj vo svojom druhom zápase v drese San Jose.
V nočnom zápase NHL však iba skorigoval vysokú prehru „žralokov“ s Washingtonom 1:7. Obranca hostí Martin Fehérváry sa nezapísal do kanadského bodovania.
Regenda dostal od trénera Ryana Warsofského opäť príležitosť aj v presilovke. V predošlom zápase proti Utahu sa prezentoval gólom z predbránkového priestoru a z podobnej pozície skóroval aj tentoraz.
V 53. minúte sa v početnej výhode ocitol pred brankárom Charliem Lindgrenom, ktorého prekonal jemným tečom strely Dmitriho Orlova, ktorý sa nakrátko márne tešil z prvého gólu v drese San Jose.
„Bol to šťastný gól, ale aj o tom to je: keď si v bránkovisku, niekedy sa to takto odrazí a padne to tam," opisoval po prvom zápase a góle Regenda.
„Rozprávali sme sa o tom s trénermi. Viem, že pred bránkou som silný, a preto ma tam dali."
VIDEO: Regendov druhý gól za San Jose
Regendov gól však iba skorigoval vysokú prehru Sharks. Kalifornčania prehrali na domácom ľade prvýkrát po troch víťazstvách.
Washington v zápase dominoval a dosiahol šieste víťazstvo po sebe. Štyrmi kanadskými bodmi sa na triumfe hostí podieľal mladý útočník Ryan Leonard, dva góly strelil veterán Alexander Ovečkin.
Regenda bol opäť súčasťou štvrtej útočnej formácie, odohral 12 minút a 54 sekúnd Počas nich raz vystrelil na bránku a do štatistík mu pribudli dva mínusové body.
Fehérváry odohral takmer 20 minút. Prezentoval sa dvomi zblokovanými strelami a jedným hitom.
