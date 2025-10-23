VIDEO: Vydarený zápas odpisovaného Nemca, Slafkovský uspel v slovenskom súboji

CALGARY. Slovenský hokejista Šimon Nemec prispel asistenciou k víťazstvu New Jersey Devils nad Minnesotou 4:1 v nočnom zápase NHL.
Dvadsaťjedenročný obranca bodoval už v druhom zápase za sebou, "diabli" ťahajú šesťzápasovú víťaznú sériu.
Nemec si pripísal asistenciu v druhej tretine, keď sa podieľal na góle spoluhráča z obrany Brendena Dillona, ktorý strelil druhý deň po sebe víťazný gól a dokázal to ako prvý obranca v klubovej histórii.
VIDEO: Asistencia Šimona Nemca (číslo 17)
Pre slovenského beka to bola štvrtá asistencia v sezóne a s rovnakým počtom bodov je v New Jersey druhý najproduktívnejší obranca.
Napriek tomu, že v zápase proti Wild odohral iba 16:30 min, najmenej zo všetkých obrancov Devils, patril medzi najlepších na ľade. Okrem asistencie si pripísal aj plusový bod, dve strely a štyri bloky.
O góly Devils sa postarali Brendan Dillon, Arsenij Gricjuk, Paul Cotter a Jesper Bratt. Pre Gricjuka to bol prvý gól v profilige. Brankár domácich Nico Daws predviedol vo svojom debute v sezóne 29 zákrokov.
„Absolvoval som veľa dobrých tréningových dní, takže nedostatok času v zápasoch ma príliš neovplyvnil. Momentálne mám veľa sebavedomia a som z toho šťastný, pretože toto je len môj druhý zápas sezóny (prvý odohral s Uticou v AHL- pozn.). Cítil som sa dobre,“ citoval Dawsa portál nhl.com.
Devils zužitkovali tri presilovky, v početnej výhode sa presadili 21-krát za sebou. „Sme na to veľmi hrdí a je to niečo, čo nám dáva veľa impulzu,“ povedal útočník Dawson Mercer, ktorý zaznamenal dve asistencie.
O víťazstve Canadiens rozhodol obranca Mike Matheson po minúte predĺženia, keď zužitkoval prihrávku od Ivana Demidova.
„Demi to urobil skvele, musel som to jednoducho dokončiť,“ povedal Matheson. Brankár Montrealu Jakub Dobeš mal 36 úspešných zákrokov.
Slafkovský nedokázal nadviazať na dva góly z uplynulých dvoch zápasov, no aj v stretnutí proti Calgary bol veľmi aktívny. Odohral necelých 17 minút, počas ktorých si pripísal až štyri štyri strely na bránku súpera, čo bolo najviac z tímu Canadiens.
Honzek nebodoval ani v 11. zápase kariéry, proti Montrealu si pripísal iba jednu strelu. Odohral 9 minút a 39 sekúnd.
Buffalo zdolalo Detroit 4:2, hostia tak ukončili päťzápasovú víťaznú šnúru. V bránke domácich mal úspešný debut brankár Colten Ellis, kryl 27 striel. Jeho spoluhráč Jack Quinn zaznamenal víťazný gól a dve asistencie.
„Keď Jack prejde stredné pásmo, môžete čakať, že predvedie peknú akciu. Korčuľuje lepšie ak v minulej sezóne,“ povedal tréner Buffala Lindy Ruff. Jeho zverenci zvíťazili v treťom z uplynulých štyroch zápasov.
NHL - výsledky 23. október:
New Jersey Devils – Minnesota Wild 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Góly: 17. Cotter (C. Brown, Mercer), 27. Dillon (Mercer, Nemec), 45. Gricjuk (Meier), 59. Bratt (Siegenthaler) – 51. Boldy (Eriksson Ek, Buium)
Brankári: Daws - Gustavsson, strely na bránku: 36:30
Buffalo Sabres – Detroit Red Wings 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Góly: 32. Zucker (Quinn, Timmins), 37. Kozak (Quinn, Samuelsson), 45. Quinn (McLeod, Byram), 49. Doan (McLeod, Timmins) – 23. Compher (A. Johansson, Berggren), 39. Finnie (Larkin, Raymond)
Brankári: Ellis - Gibson, strely na bránku: 31:28
Calgary Flames – Montreal Canadiens 1:2 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)
Góly: 46. Klapka – 18. Z. Bolduc (Suzuki, L. Hutson), 61. Matheson (Děmidov, Newhook)
Brankári: Wolf - Dobeš, strely na bránku: 37:28
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: