Ani gól Daňa mu nepriniesol body. Líder z Třinca prehral už piaty duel za sebou

PRAHA. Hokejisti HC Oceláři Třinec prehrali v českej extralige piaty duel za sebou. Vo štvrtok sa prvý tím tabuľky predstavil v rámci 24. kola na ľade Vítkovíc, kde prehral 2:3 aj napriek gólu Slováka Marka Daňa.
Druhé Pardubice strácajú po víťazstve 4:1 nad Karlovými Varmi na lídra súťaže už len jediný bod.
Třincu nepomohol k prelomeniu nepriaznivej série ani gól útočníka Daňa, ktorý otvoril skóre stretnutia v 4. minúte. Pre Daňa išlo o prvý presný zásah po zotavení sa zo zranenia v dolnej časti tela.
VIDEO: Gól Marka Daňa
Od návratu do základnej zostavy nastúpil Slovák do tretieho zápasu a odohral najväčšiu porciu minút (19:57). V drese domácich si pripísal dve asistencie slovenský kapitán Marek Hrivík, na druhý gól hostí prihral ďalší Slovák Miloš Roman.
Štvrtá Plzeň si doma poradila s posledným Litvínovom 7:2. Na 3:1 zvyšoval v druhej tretine Slovák Adrián Holešinský a pri druhom góle Litvínova asistoval jeho krajan Matúš Sukeľ.
Česká extraliga - 24. kolo
HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov 7:2 (1:1, 4:0, 2:1)
Góly: 9. Jurčík, 30. Schleiss, 36. Holešinský, 37. Schleiss, 40. Strnad, 50. Lalancette, 58. Lajunen - 14. Měchura, 53. Koblasa (Sukeľ)
HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Góly: 12. Leahy (Hrivík), 30. Yetman, 45. Zdráhal (Hrivík) - 4. Daňo, 46. Adámek (Roman)
HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
Góly: 3. Ludvig, 6. Červenka, 13. Sedlák, 60. Červenka - 41. Beránek