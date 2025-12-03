Hudáčkov gól pomohol Třincu k vysokej výhre, bodovali aj Daňo a Marinčin

Libor Hudáček (v strede) oslavuje gól so spoluhráčmi
Libor Hudáček (v strede) oslavuje gól so spoluhráčmi (Autor: X/Tipsport extraliga - Lukáš Filipec)
TASR|3. dec 2025 o 21:58
ShareTweet0

Oceláři deklasovali Hradec.

Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček pomohol gólom k triumfu Třinca nad Hradcom Králové 6:1 v stredajšej dohrávke 7. kola českej najvyššej súťaže.

Presadil sa v 14. minúte a zvýšil na 2:0.

Třinec je v tabuľke na 2. priečke. Na vedúcu Spartu Praha stráca iba dva body a odohral o dva zápasy menej.

Česká extraliga - 3. december:

dohrávka 7. kola:

HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Góly: 42. a 57. Nestrašil, 1. Flynn, 14. HUDÁČEK, 38. Kubiesa (MARINČIN), 44. Růžička (DAŇO) - 32. Bunnaman

predohrávka 47. kola:

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 1:5 (0:3, 1:2, 1:2)

Góly: 31. Hladonik - 4. Nahodil, 10. Ondrušek, 17. Navrátil, 30. Matýs, 33. Orsava

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Libor Hudáček (v strede) oslavuje gól so spoluhráčmi
    Libor Hudáček (v strede) oslavuje gól so spoluhráčmi
    Hudáčkov gól pomohol Třincu k vysokej výhre, bodovali aj Daňo a Marinčin
    dnes 21:58
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Hudáčkov gól pomohol Třincu k vysokej výhre, bodovali aj Daňo a Marinčin