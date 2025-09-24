Slafkovského zasiahol súper korčuľou do tváre, no bodoval. O jediný gól Vegas sa postaral Kmec

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Jozef Viliam Kmec sa strelecky presadil v prípravnom dueli pred štartom nového ročníka zámorskej NHL.
Presným zásahom zmiernil domácu prehru Vegas s Los Angeles 1:3. Asistencie si v noci na stredu pripísali Juraj Slafkovský z Montrealu, Šimon Nemec z New Jersey i Samuel Honzek z Calgary a všetci traja sa tešili z víťazstiev svojich tímov.
Kmec zaznamenal jediný gól Vegas Golden Knights. V súboji s LA Kings si v 49. minúte po rýchlom protiútoku nakorčuľoval medzi kruhy a po prihrávke Brandona Saada prekonal švédskeho brankára Antona Forsberga.
Znížil tak na 1:2, ale vyrovnať sa už domácim nepodarilo. V závere ešte inkasovali do prázdnej bránky.
VIDEO: Gól Kmeca
Slovenský zadák odohral celkovo 15:32 min, na konto mu pribudol aj plusový bod a tri strely.
Jeho krajan a spoluhráč Jakub Demek strávil na ľade 13:48 min a vynikol štyrmi „hitmi“, čo bolo najviac z tímu.
Montreal si doma poradil s Philadelphiou 4:2. Slafkovský nastúpil tradične v prvej formácii Canadiens s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom a ich spolupráca vyústila v 37. minúte do gólu na 3:1.
Skóroval Suzuki po prihrávke slovenského útočníka, ktorý odohral presne 12 minút a mal dva plusové body a jednu strelu.
Slafkovský sa dostal aj do nepríjemného stretu so svojim bývalým spoluhráčom Christianom Dvorakom, ktorý mu korčuľou porezal tvár.
VIDEO: Korčuľa v tvári Slafkovského
Po krátkom ošetrení sa však Slafkovský rýchlo vrátil na striedačku Montrealu aj s krvavým šrámom na tvári.
Nemec sa podieľal na poslednom góle New Jersey v stretnutí proti New Yorku Islanders (6:2), keď jeho strelu do modrej čiary dorazil v presilovke do siete Jevgenij Dadonov.
Slovenský obranca bol s minutážou 22:31 najvyťaženejší hráč „diablov“, mal aj plusový bod a dve strely.
Calgary vyhralo nad Seattlom 4:1, výrazný podiel na poslednom góle domácich v 58. minúte mal Honzek.
Pri hre hostí bez brankára vypichol v strednom pásme súperovi puk a Sam Morton spečatil skóre. Honzek strávil na ľade 12:57 min s plusovým bodom a tromi strelami.
V drese New Yorku Rangers v zápase proti Bostonu (4:5 po predĺžení) sa predstavil slovenský útočník Adam Sýkora. Odohral necelých 13 minút, mal dve strely a jednu „plusku“.
NHL - prípravné zápasy:
Buffalo - Columbus 2:1
Góly: 38. Thompson (Benson, Norris), 52. Zucker (Helenius, McLeod) – 29. Wood (Hunt, Fasching)
Detroit - Chicago 3:2
Góly: 15. Mazur (Finnie, Leonard), 25. Danielson (Wallinder, Brandsegg-Nygård), 53. Finnie (Brandsegg-Nygård, Mitchell) – 23. Bedard (Rinzel, Nazar), 47. Kaiser (Thompson, Levšunov)
Montreal - Philadelphia 4:2
Góly: 1. Caufield (Hutson, Suzuki), 10. Xhekaj F. (Thorpe, Tuch), 37. Suzuki (Slafkovský, Caufield), 60. Xhekaj A. – 32. Richard (Gilbert), 38. Tippett (Dvorak, Sanheim)
New Jersey - NY Islanders 6:2
Góly: 14. Hamilton (Hughes, Mercer), 21. Hischier (Bratt, Hughes), 30. Brown (Palát, Dillon), 31. Mercer (Meier, Hamilton), 45. Edrards (Glending, Pesce), 47. Dadonov (Nemec, Meier) – 16. Heineman (Ritchie, Boqvist), 51. Ritchie (Holmstrom, Gauthier)
NY Rangers - Boston 4:5 pp
Góly: 10. Fix-Wolansky (Berard, Laba), 24. Perreault (Cuylle), 30. Carrick, 32. Gavrikov (Laba) – 9. Blümel (Mittelstadt, Jokiharju), 48. Eyssimont, 52. Eyssimont (Harris), 59. Chusnutdinov (Eyssimont, Mittelstadt), 64. Zadorov (Chusnutdinov)
Toronto - Ottawa 2:3 pp
Góly: 5. Matthews (Ekman-Larsson, Maccelli), 19. McMann (Cowan, Maccelli) – 48. Zetterlund (Sebrango, Cozens), 58. Pinto, 61. Pinto (Amadio, Sanderson)
Dallas - Minnesota 3:2 pp
Góly: 41. Rantanen (J. Robertson, Harley), 44. J. Robertson (Seguin, Duchene), 62. Seguin (Heiskanen) – 10. D. Jiříček (Heidt, Hinostroza), 48. Gleason (Bankier)
Nashville - Tampa Bay Lightning 2:3 pp a sn
Góly: 23. Martin (Wood), 25. Martin (Bunting, Wood) – 50. S. O'Reilly (Bjorkstrand), 58. Pelletier (Spada, Santini), rozh. náj. Katchouk
Winnipeg - Edmonton 2:3
Góly: 36. Miller (Clague, Lambert), 59. Barlow (Heinola, Lambert) – 28. Hutson (Philp, Dineen), 38. Howard (Nugent-Hopkins, Leppanen), 52. Emberson (Philp)
Calgary - Seattle 4:1
Góly: 8. Šarangovič (Brzustewicz, Kerins), 24. Kerins (Zary), 41. Coronato (Frost), 58. Morton (Honzek) – 10. Stephens (Marchment, Tolvanen)
Vegas - Los Angeles 1:3
Góly: 49. Kmec (Saad, Lavoie) – 6. Ward (Dumoulin, Greentree), 48. Malott (Turcotte, Greentree), 59. Moore