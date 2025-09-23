ONLINE: Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers dnes, príprava NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

MONTREAL. Hokejisti Montrealu Canadiens a Philadelphie Flyers dnes hrajú prípravný zápas pred novou sezónou NHL.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers dnes (hokej, NHL, prípravný zápas, Juraj Slafkovský, Filip Mešár, výsledok, streda, NAŽIVO)
Príprava NHL 2025/2026
24.09.2025 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Philadelphia
Prenos
Na rannom tréningu domácich figuruje aj slovenský útočník Juraj Slafkovský, ktorý nastupuje po boku Nicka Suzukiho a Colea Caufielda. Do dnešného stretnutia by tak zrejme mohol zasiahnuť. Naopak Filip Mešár v dnešnej skupine hráčov chýba.
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní prípravného stretnutia NHL medzi mužstvami Montreal Canadiens a Philadelphia Flyers.
Montreal sa dokázal v uplynulej sezóne prebojovať do play-off, kde napokon padol s Washingtonom Capitals. Počas mimosezónneho obdobia získali obrancu Noaha Dobsana, ktorý by mal byť jeden z lídrov defenzívy. Tohtoročnú prípravu odštartovali Canadiens už dnes, keď zdolali Pittsburgh Penguins 2:1 po nájazdoch. V zostave figuroval aj slovenský útočník Filip Mešár, ktorý si pripísal asistenciu. Jeho krajan Juraj Slafkovský do stretnutia nezasiahol.
Philadelphia priviedla počas leta českého brankára Dana Vladařa, ktorý pôsobil u plameňov z Calgary. Okrem toho priviedli Flyers aj útočníka Christiana Dvoraka a v rámci výmeny mladého univerzála Trevora Zegrasa. Aj pre nich sa začala príprava pozitívne, keď uspeli v súboji s New Yorkom Islanders 3:2 po nájazdoch, pričom sa do streleckej listiny zapísal Abols a Michkov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.