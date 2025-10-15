VIDEO: Montreal vyhral domáci otvárací zápas. Slafkovský bol aktívny, no nebodoval

MONTREAL. Hokejisti Montrealu vyhrali úvodný domáci zápas novej sezóny nad Seattlom 5:4 po predĺžení. O výhre Canadiens rozhodol v extra čase druhým gólom v stretnutí Cole Caufield.
Pre Kraken to bolo vôbec prvá prehra v ročníku, Montreal vyhral tretí zápas za sebou.
Slovenský útočník Juraj Slafkovský nebodoval. V prvom útoku odohral 17 minút a 53 sekúnd a pripísal si plusový bod.
Jedenkrát vystrelil na bránku „krakenov" a pripísal si až šesť hitov, najviac z hráčov Montrealu. V druhej tretine si odsedel dvojminútový trest za hákovanie.
Výrazným spôsobom sa podieľal na druhom góle, keď napádal v útočnej tretine a získal puk pre Caufielda, ktorý skóroval.
VIDEO: Gól Caufielda po dobrej práci Slafkovského
Dva body si v zápase pripísal aj Ivan Demidov, ktorý vyrovnal na 4:4 necelé tri minúty pred koncom duelu. Okrem presného zásahu zaznamenal aj asistenciu.
Ruský útočník sa stal šiestym tínedžerom v histórii Canadiens, ktorý zaznamenal bod v domácom úvodnom zápase.
Canadiens si pred zápasom uctili pamiatku brankára Siene slávy Kena Drydena, ktorý zomrel na rakovinu 5. septembra vo veku 78 rokov.
Dryden vyhral s Montrealom v 70. rokoch šesťkrát Stanley Cup. Päťkrát tiež vyhral Vezina Trophy, raz Conn Smythe Trophy a Calder Trophy.
Súboj Slovákov pre Fehérváryho
V noci na stredu sa predstavili aj obrancovia Martin Fehérváry z Washingtonu a Erik Černák z Tampy. Obaja Slováci sa stretli vo vzájomnom zápase, z výhry 3:2 po predĺžení sa radovali Capitals.
Ani jeden z bekov nebodoval. V stretnutí zaujali súbojom, pri ktorom boli v objatí a vysvetľovali si predchádzajúcu situáciu.
Černák odohral 23:18 min, mal plusku, tri bloky a dva hity. Fehérváry strávil na ľade vyše 18 minút, dvakrát ohrozil bránku súpera strelou a zaznamenal aj jeden blok.
Honzek s druhou šancou
Druhý zápas v novej sezóne odohral útočník Calgary Samuel Honzek. Flames ale podľahli na domácom ľade Vegas 2:4, čo bola pre tím tretia prehra v rade.
Dvadsaťročný krídelník dostal šancu opäť na ľavom krídle tretieho útoku Flames po boku kapitána Mikaela Backlunda a Blakea Colemana. A práve títo dvaja útočníci poslali v prvej tretine "plamene" do vedenia 2:0. Hostia však otočili skóre.
Honzek sa do bodovacej listiny nezapísal. Odohral 12 minút a 32 sekúnd, zaznamenal jednu plusku a dva bodyčeky.
Prvé body stratil Nashville, v Toronte prehral 4:7, keď za domácich dvakrát skóroval Auston Matthews.
Brankár Stuart Skinner z Edmontonu zneškodnil všetkých 30 striel NY Rangers, vychytal svoje ôsme čisté konto v kariére. "Olejári" zvíťazili 2:0.
NHL - výsledky 15. október:
Toronto Maple Leafs – Nashville Predators 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)
Góly: 9. McCabe (Joshua, Tavares), 14. Ekman-Larsson (Nylander, Benoit), 29. Tavares (Nylander, Ekman-Larsson), 37. McMann (N. Robertson, Ekman-Larsson), 51. Matthews (Knies, Cowan), 57. Matthews (Tavares, Knies), 60. Nylander (Knies) – 24. McCarron (Skjei, Perbix), 25. Haula (Wiesblatt), 57. Josi (Wilsby, Marchessault), 59. Perbix (Wilsby, Wiesblatt)
Montreal Canadiens – Seattle Kraken 5:4 pp (1:0, 1:2, 2:2 - 1:0)
Góly: 5. Newhook (Děmidov, A. Carrier), 28. Caufield, 42. K. Dach (Dobson, Matheson), 58. Děmidov (Laine, Gallagher), 64. Caufield (L. Hutson, Suzuki) – 24. Schwartz (S. Wright, Dunn), 38. Nyman (Kartye, Gaudreau), 45. Oleksiak (McCann, Mahura), 48. McCann (Montour, R. Lindgren)
New York Rangers – Edmonton Oilers 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Góly: 31. Frederic (K. Kapanen), 59. Henrique (McDavid, Mangiapane)
Washington Capitals – Tampa Bay Lightning 3:2 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 38. Protas (McMichael, Wilson), 45. Wilson (D. Strome, Carlson), 62. Chychrun (Wilson, D. Strome) – 8. Guentzel (McDonagh, Cirelli), 42. Point (Hedman, Kučerov)
Calgary Flames – Vegas Golden Knights 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
Góly: 8. Backlund (Weegar), 13. Coleman – 30. Eichel (Stone), 45. Korczak (Hertl, Marner), 47. Eichel (Barbašev, Lauzon), 60. Hertl (Marner, W. Karlsson)
Dallas Stars – Minnesota Wild 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Góly: 6. Lindell (Hintz), 17. W. Johnston (Rantanen, Hintz), 22. Duchene (Bourque, Harley), 59. Faksa (J. Robertson, Seguin), 60. Hintz (W. Johnston, Lindell) – 44. Boldy (Buium, Kaprizov), 54. Kaprizov (Buium, Tarasenko)
San Jose Sharks – Carolina Hurricanes 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Góly: 25. Eklund (Toffoli, Leddy) – 22. S. Walker (Sebastian Aho, Jarvis), 35. W. Carrier (Nikišin, Martinook), 39. Robinson (Reilly), 42. Gostisbehere (Stankoven, Hall), 48. Blake (Chatfield, Stankoven)
Anaheim Ducks – Pittsburgh Penguins 4:3
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: