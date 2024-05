Tretí brankár vychytal postup. Hrdina z Lotyšska nepustil za chrbát ani puk

"Je to naozaj tesná séria. Sú skvelý tím a hrajú naozaj dobre v defenzíve, rovnako ako my. Odviedli sme naozaj dobrú prácu, som rád, že som mohol pomôcť gólom," uviedol Hanifin.

Stav bol dlho bezgólový. Až v 50. minúte otvoril skóre Noah Hanifin a v poslednej minúte spečatil víťazstvo gólom do prázdnej bránky Mark Stone.

NEW YORK. Séria medzi Dallasom Stars a Vegas Golden Knights nesklamala. Je taká dramatická, ako ju vykresľovala väčšina predpovedí.

"Vždy si verím. V minulom zápase som pustil trocha lacné góly. Je to však o mentálnom nastavení, snažil som sa byť pozitívny a pomôcť tímu. Mal som pocit, že sa bolo lepšie, ale je to tímová práca," povedal brankár Adin Hill, ktorý dosiahol svoj desiaty shutout v kariére a tretí v play-off.

Poznáme meno šiesteho postupujúceho do druhého kola. Stali sa ním Vancouver Canucks po výhre 4:2 na zápasy.

Posledný vyhrali futbalovo 1:0. Dokázali, že lepšie zvládajú závery stretnutí, keďže jediný gól duelu strelil v čase 58:21 Pius Suter.

V ich bránke sa 28 zákrokmi predviedol Arturs Šilovs. Tretí brankár "kosatiek" zaskakujúci za zranené duo Demko-DeSmith vychytal svoje prvé čisté konto v NHL, v ktorej šlo o jeho 12. zápas.

"Aj keď bol ako tretí brankár, pracoval dobre na tréningu. V bránke pôsobí veľmi pokojne. Toto je play off, ste tretí brankár a musíte tam ísť. To si vyžaduje veľa, aby to dokázal a chlapci mu dôverovali," povedal tréner Rick Tocchet o Silovsovi.