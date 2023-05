Angličania majú Hooda, Lotyši Šilovsa. Hrdinu z bránky kedysi nechceli ani v juniorke

RIGA. Navonok pôsobí nenápadným dojmom. Keď prišiel na domáce majstrovstvá sveta , málokto vedel, čo od neho čakať, vzhľadom na to, že v NHL odchytal iba päť zápasov.

„Stále tomu nemôžem uveriť,“ povedal niekoľko minút po góle v predĺžení, ktorý zaistil Lotyšsku tretie miesto. „Tvrdo sme dreli a to nám zaručilo víťazstvo.“

Ak bol v mužstve niekto, koho bolo k obetavosti špeciálne motivovať, určite to nebol Arturs Šilovs. Jeho príbeh svedčí o opaku. Ešte pol roka pred draftom do NHL ho odpisovali a podceňovali. On ukázal svoju veľkosť vierou, že môže túto neprajnosť poraziť.

Hokejový príbeh 21-ročného brankára definuje slovné spojenie nezlomná vôľa.

Neúspechy ho motivovali

Arturs Šilovs bol dlho prehliadaný brankár. Jeho meno by dnes nikto nepoznal, keby v sebe nemal toľko odhodlania.

Na ceste do NHL odpisovanému mladíkovi veľmi pomohol agent Ryan Minkoff. Ten už v júni 2019 upozorňoval na to, že mladý Lotyš môže dosiahnuť ohromné veci.

„V decembri 2018 ho nevzali do reprezentácie do 20 rokov, v mládežníckej MHL za HK Riga odchytal len zopár stretnutí a takmer nebol na očiach skautov. Napriek tomu som vypisoval tímom a informoval ich o jeho progrese, hoci som dostával len minimálnu spätnú väzbu,“ opisuje Minkoff jeho príbeh počas mesiacov pred draftom v blogu.