Carolina má na dosah historický zápis. Draisaitl s McDavidom nemajú konkurenciu

NEW YORK. Hokejisti Caroliny vyhrali aj deviaty zápas v novom ročníku zámorskej NHL.

"V prvých dvoch tretinách sme nehrali skvele, to je isté. Cítil som však, že náš výkon postupne graduje. Ešte pred treťou tretinou sme prehrávali, no potom to prišlo," spokojne konštatoval tréner Hurricanes Rod Brind'Amour.

Svojím premiérovým gólom v NHL sa na výhre podieľal nováčik Seth Jarvis, Frederik Andersen zneškodnil 27 striel súpera a ako 13. brankár histórie vstúpil do sezóny s ôsmimi výhrami za sebou.

Carolina môže vyrovnať rekord NHL

Carolina je jediný tím, ktorý ešte v novom ročníku nestratil ani bod. Ťahá druhú najdlhšiu víťaznú šnúru na štarte sezóny v histórii profiligy, keď vyrovnala zápis Montrealu (2015/2016).

Lepšie boli na tom iba Buffalo (2006/2007) a Toronto (1993/94), ktorí začali sezónu desiatimi triumfami. Hurricanes deviatym víťazstvom v sérii zároveň vyrovnali klubový rekord.