VIDEO: Nemec prispel k triumfu Devils pohotovým gólom, Černák dostal vysoký trest

Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec strelil jeden gól v nočnom zápase NHL, v ktorom jeho New Jersey zdolalo Chicago 5:3.
Juraj Slafkovský prispel asistenciou k výhre Montrealu na ľade Caroliny 3:1 a z triumfu sa tešil aj Erik Černák, keďže jeho Tampa Bay zvíťazila doma nad Nashvillom 3:2.
Adam Sýkora si vo svojom treťom dueli v NHL pripísal na konto druhý gól, ktorým prispel k víťazstvu New Yorku Rangers nad Floridou 3:1.
Nemec s 11. gólom v sezóne
Nemcov jedenásty gól v sezóne prišiel v 36. minúte a vyrovnal ním na priebežných 2:2.
Devils sa usadili v útočnom pásme, po skrumáži pred bránkou sa puk odrazil na pravý kruh, kde bol pripravený dvadsaťdvaročný obranca a pohotovou strelou prekonal brankára Spencera Knighta.
Nemec odohral dokopy 16:55 minút, mal jeden mínusový bod, tri strely na bránku a dve zablokoval. V 59 dueloch nazbieral dokopy 26 bodov (11+15).
Chicago je jeho obľúbený protivník, v štyroch zápasoch v kariére proti Blackhawks zaznamenal päť gólov a jednu asistenciu.
V novembri sa proti „jastrabom“ blysol hetrikom, ktorý zavŕšil víťazným gólom v predlžení. Hrdinom duelu bol Jake Hughes, ktorý mal bilanciu 2+2 a strelil aj víťazný gól.
„Celú druhú tretinu sme dominovali. V tretej časti sme vedeli, že to príde. Iba sme sa držali našej hry, tlačili, ale nerobili nič bláznivé. V tom sme dnes odviedli dobrú prácu,“ povedal pre zámorské médiá J. Hughes.
Po olympijskej prestávke nazbieral 27 bodov (10+17) v 16 dueloch. Iba Nikita Kučerov z Tampy Bay (30) a Connor McDavid z Edmontonu (28) boli po ZOH produktívnejší. Kapitán „diablov“ Nico Hischier ozdobil svoj jubilejný 600. zápas v NHL dvoma asistenciami.
Blackhawks prehrali tretí zápas za sebou napriek tomu, že trikrát vyhrávali. Nestačili im ani dva góly Franka Nazara a dve asistencie Antona Frondella.
Juraj Slafkovský prispel jednou asistenciou k dôležitej výhre Montrealu na ľade Caroliny 3:1.
Dvadsaťdvaročný krídelník prihral na tretí gól hostí, keď pri presilovke našiel prudkým krížnym pasom pred bránkou Nicka Suzukiho a pripísal si 64. bod (28+36) v 73. zápase v sezóne.
Dokopy strávil na ľade 19:49 minút, pripísal si aj dva plusové body, dve strely na bránku, jeden bodyček a zablokoval dve strely.
Kapitán Canadiens Suzuki strelil dva góly a na tretí prihral, Cole Caufield mal bilanciu 1+1 a obranca Lane Hutson zaznamenal dve asistencie.
Montreal zdolal Carolinu aj tretíkrát v prebiehajúcom ročníku, dosiahol piaty triumf v sérii a patrí mu štvrtá priečka na východe. Hurricanes po prehre prišli o prvú pozíciu v konferencii, na ktorú sa dostala Tampa Bay.
Černák zápas nedohral
Hráči Lightning vyhrali nad Nashvillom 3:2 a na čele majú 98 bodov, rovnako ako Carolina aj tretie Buffalo, Montreal na nich stráca štyri body. O triumfe domácich rozhodol v 47. minúte veterán Corey Perry.
Na gól mu prihral Jake Guentzel, ktorý mal bilanciu 1+2. „Tento tím má vrodenú schopnosť nasmerovať loď tým správnym smerom,“ poznamenal tréner „bleskov“ Jon Cooper.
„Väčšinu zápasov ma hráči nepotrebujú, iba v niektorých áno. Len si myslím, že únava zohráva v celej tejto veci veľkú úlohu."
Slovenský bek dostal v závere zápasu menší trest za narazenie Ryana O’Reillyho na mantinel a za následné protesty aj desať minút osobný. Na ľade strávil 15:49 minút, dostal jednu mínusku, raz vystrelil na bránku, rozdal dva bodyčeky a zablokoval jednu strelu.
Sýkora otvoril skóre zápasu v 46. minúte, v prvej tretine inkasoval päťminútový trest za bitku.
Dvadsaťjedenročný útočník sa strelecky presadil v druhom stretnutí za sebou, v noci na sobotu si otvoril strelecký i bodový účet v NHL v domácom súboji s Chicagom (6:1). Vyhlásili ho vtedy za druhú hviezdu stretnutia.
Proti Floride zlomil bezgólový stav v 46. minúte, keď tečoval strieľanú prihrávku obrancu Adama Foxa a prekonal Sergeja Bobrovského. Víťazstvo jeho tímu potom spečatili Conor Sheary v oslabení a Fox pri hre hostí bez brankára.
Brankár „jazdcov“ Igor Šesťorkin prišiel o čisté konto 40,2 sekundy pred koncom, keď ho prekonal Mackie Samoskevich. „Panteri“ napriek tomu prehrali tretí duel za sebou.
Sýkora opäť nastúpil v druhom útoku s Vincentom Trocheckom a Willom Cuyllem. Na konci prvej tretiny sa pobil s Lukeom Kuninom, za čo inkasoval päťminútový trest. Celkovo strávil na ľade 10:03 min, mal aj plusový bod, jednu strelu a dva bodyčeky.
Zacha zariadil obrat Bostonu
Boston otočil súboj v Columbuse, v ktorom prehrával po prvej tretine 0:3 a zvíťazil 4:3 po nájazdoch. Obrat riadil Pavel Zacha, ktorý zaznamenal dva góly a asistenciu, vrátane vyrovnávajúceho zásahu 11 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Víťazstvo zavŕšil v nájazdoch Viktor Arvidsson, ktorý nazbieral aj tri asistencie. K obratu zavelil obranca Charlie McAvoy, ktorý raz aj asistoval.
„Tento obrat hovorí všetko o našom tíme. Každý prispel k tomuto úspechu, chlapci bojovali jeden za druhého,“ spokojne konštatoval tréner Bostonu Marco Sturm. Hviezdny útočník Bruins David Pastrňák vyšiel tentoraz naprázdno, a tak sa skončila jeho 12-zápasová bodová šnúra.
Skóre otvoril kapitán Columbusu Boone Jenner, ktorý odohral 800. zápas v NHL. Duel pre zranenie nedohral domáci Mathieu Olivier. Boston má na pozícii prvej voľnej karty na východe náskok štyroch bodov na Columbus, ktorý si drží druhú.
Trevor Zegras skóroval v predposlednej minúte predĺženia a rozhodol o triumfe Philadelphie 2:1 nad Dallasom, ktorý bol pre Flyers tretí v sérii.
„Predĺženie je taká zvláštna šachová partia. Heiskanen mi dal trochu priestoru, tak som len vystrelil a puk skončil v bránke,“ komentoval Zegras víťazný zásah.
Svoj premiérový gól v NHL strelil útočník hostí Arttu Hyry, ktorý vyrovnal skóre počas oslabenia. Stal sa piatym hráčom Stars/Minnesota North Stars, ktorého prvý gól v profilige padol v oslabení, a prvým od Gemela Smitha (6. novembra 2016).
Stars prehrali piatykrát z uplynulých šiestich stretnutí, navyše sa im zranil krídelník Michael Bunting. Flyers strácajú už len dva body na pozíciu druhej voľnej karty vo Východnej konferencii. Stars sa stali druhým tímom súťaže, ktorý dosiahol 100 bodov v sezóne.
NHL - pondelok, 30. marec:
New York Rangers – Florida Panthers 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Góly: 46. SÝKORA (Fox, Laba), 52. Sheary (Miller), 57. Fox (Borgen) – 60. Samoskevich (Boqvist, Benning)
Brankári: Šesťorkin - Bobrovskij, strely na bránku: 21:28
Carolina Hurricanes – Montreal Canadiens 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Góly: 9. Svečnikov (Jarvis, Aho) – 27. Suzuki (Caufield, Hutson), 38. Caufield (Suzuki, Hutson), 40. Suzuki (SLAFKOVSKÝ, Demidov)
Brankári: Andersen - Dobeš, strely na bránku: 35:18
Tampa Bay Lightning – Nashville Predators 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Góly: 34. Guentzel (Raddysh, D'Astous), 45. Hagel (Guentzel), 47. Perry (Guentzel, Lilleberg) – 29. Kemell (Forsberg, Barron), 45. Forsberg (Svečkov, Wilsby)
Brankári: Johansson - Annunen, strely na bránku: 28:31
Columbus Blue Jackets – Boston Bruins 3:4 pp a sn (3:0, 0:0, 0:3 - 0:0, 0:1)
Góly: 7. Jenner (Garland), 8. Marchment (Provorov, Marčenko), 20. Coyle (Marčenko, Marchment) – 47. McAvoy (Zacha, Arvidsson), 49. Zacha (McAvoy, Arvidsson), 60. Zacha (Arvidsson), rozh. nájazd Arvidsson
Brankári: Greaves - Swayman, strely na bránku: 24:38
Philadelphia Flyers – Dallas Stars 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 30. Konecny (Mičkov, Ristolainen), 64. Zegras (York, Ersson) – 38. Hyry
Brankári: Ersson - DeSmith, strely na bránku: 30:18
New Jersey Devils – Chicago Blackhawks 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)
Góly: 12. Brown (L. Hughes, J. Hughes), 36. NEMEC (Mercer, Hirschier), 55. Hamilton (J. Hughes, Meier), 55. J. Hughes (Bratt, Siegenthaler), 60. J. Hughes (Hischier, Kovacevic) – 5. Michejev (Frondell, Crevier), 14. Nazar (Donato, Burakovsky), 51. Nazar (Bedard, Frondell).
Brankári: Allen - Knight, strely na bránku: 40:31
