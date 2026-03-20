VIDEO: Slafkovský strelil 25. gól v sezóne, no Montreal si komplikuje situáciu

Juraj Slafkovský si v noci na piatok pripísal 25. gól sezóny, no Montrealu to nestačilo na výhru na ľade Detroitu. Canadiens prehrali 1:3.
Slafkovský otvoril skóre v 38. minúte počas presilovej hry, keď dorazil strelu Colea Caufielda, ktorú vyrazil brankár John Gibson.
Slovenský útočník bodoval v piatom zápase za sebou, bol vyhlásený za tretiu hviezdu zápasu.
VIDEO: 25. gól Juraja Slafkovského
Na ľade strávil 19 minút a 52 sekúnd. Bol najaktívnejší hráč zápasu v počte striel, na bránku Red Wings vystrelil päťkrát.
K tomu pridal 2 bodyčeky a 1 zblokovanú strelu, ale aj dve mínusky.
Detroit mal v prvých dvoch tretinách problém prekonať montrealského brankára, ale v tretej tretine sa to zmenilo.
Red Wings strelili tri góly a zápas bez väčších problémov výsledok otočili. Hviezdou večera bol Alex DeBrincat, ktorý sa podieľal na všetkých troch góloch domácich – jeden dal a pri dvoch asistoval.
Pre Montreal je to tretia prehra zo štyroch posledných zápasov a výsledky súperov situáciu v Atlantickej divízii ešte skomplikovali.
Detroit aj Boston majú teraz rovnaký počet bodov ako Canadiens – všetci traja zhodne po 84 bodov.
Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom zvíťazila vo Vancouveri vysoko 6:2. Slovenský obranca sa na triumfe podieľal dvoma asistenciami. Bol to pre neho prvý viacbodový zápas v sezóne.
Černák zaznamenal siedmu a ôsmu asistenciu, na konte má aj jeden gól.
Na ľade strávil vyše dvadsať minút, zapísal si plusový bod, jednu strelu na bránku a jednu zblokovanú strelu.
Bez bodového zápisu obišiel útočník San Jose Pavol Regenda. Nastúpil v treťom útoku Shark, ktorí prehrali doma s Buffalom vysoko 0:5.
NHL - výsledky (20. marec):
Detroit Red Wings – Montreal Canadiens 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Góly: 43. Compher (P. Kane), 57. DeBrincat, 60. Copp (DeBrincat) – 38. Slafkovský (Caufield, Suzuki)
Vancouver Canucks – Tampa Bay Lightning 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
Góly: 33. Öhgren (Boeser, Rossi), 48. L. Karlsson – 18. D'Astous (McDonagh, Point), 21. D. Raddysh (Kučerov, Cirelli), 25. Gourde (D. Raddysh, Holmberg), 26. Kučerov (Černák, Cirelli), 48. Cirelli (Hagel, Černák), 51. Hagel (Kučerov, Moser)
Boston Bruins – Winnipeg Jets 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
Góly: 15. Pastrňák, 27. Reichel, 39. Arvidsson (Zacha, Mittelstadt), 44. Zacha (Mittelstadt, Arvidsson), 56. Minten (Pastrňák, Peeke), 59. Aspirot (M. Geekie, Reichel) – 46. J. Toews (Salomonsson, Lambert)
Ottawa Senators – New York Islanders 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Góly: 31. Pinto (Kleven, Matinpalo), 46. Foegele (Zetterlund, Gilbert), 60. B. Tkachuk (Spence, Batherson) – 25. M. Schaefer (Pulock, Horvat), 43. B. Schenn (Holmström, Mayfield)
Columbus Blue Jackets – New York Rangers 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Góly: 15. Lundeström (Jenner), 20. Garland (Werenski), 28. Jenner (Heinen, Provorov), 36. Fantilli (Werenski, Marčenko), 47. Severson (C. Sillinger, Werenski), 58. Fantilli (Monahan) – 6. Trocheck, 25. Zibanejad (Lafrenière, Perreault), 41. Lafrenière (Fox, Zibanejad)
Minnesota Wild – Chicago Blackhawks 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Góly: 36. Sturm (Haight, Faber) – 17. Michejev (Mangiapane), 32. Bedard
Nashville Predators – Seattle Kraken 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Góly: 7. Ufko (Skjei, F. Forsberg), 28. O'Reilly (F. Forsberg, Stamkos), 59. F. Forsberg – 19. Gaudreau (Stephenson, Kakko)
Edmonton Oilers – Florida Panthers 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Góly: 12. Reinhardt (Mike Benning), 20. Greer (Mike Benning, Rodrigues), 35. Lundell (Bennett, Rodrigues), 56. Verhaeghe (M. Tkachuk, Bennett)
Vegas Golden Knights – Utah Mammoth 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Góly: 3. Keller (Marino, Schmidt), 7. Keller (Crouse, Schmaltz), 9. McBain (Hayton, Sergačov), 60. Hayton (Stenlund)
San Jose Sharks – Buffalo Sabres 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
Góly: 30. Östlund (Doan, Stanley), 30. Carrick (Dahlin, Benson), 31. Dahlin (Zucker, Samuelsson), 41. T. Thompson (Krebs, Tuch), 57. Carrick (Stanley, Metsa)
Los Angeles Kings – Philadelphia Flyers 3:4 sn (1:0, 1:3, 1:0 - 0:0)
Góly: 20. Byfield (T. Moore, Laferriere), 21. Kopitar (B. Clarke, Panarin), 51. Panarin (Laughton) – 21. Konecny (Ristolainen, Bump), 25. Cates (Mičkov, Ristolainen), 27. Sanheim (Cates, Mičkov), rozh. náj. Zegras
