VIDEO: Slafkovský zaznamenal dôležité asistencie. Nemcova úžasná produktivita pokračuje

Juraj Slafkovský (20) oslavuje gól Montrealu Canadiens počas zápasu zámorskej NHL. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|12. dec 2025 o 07:11
Jeho New Jersey však prehralo s Tampou Bay 4:8.

Slovenský útočník Juraj Slafkovský prispel v noci na piatok dvoma asistenciami k výhre hokejistov Montrealu 4:2 na ľade Pittsburghu.

Dve asistencie zaznamenal aj obranca Šimon Nemec, no New Jersey podľahlo doma Tampe Bay 4:8.

Zo Slovákov sa v noci na piatok predstavil na ľade aj Martin Fehérváry, no Washington prehral doma s Carolinou 2:3 po nájazdoch. Dalibor Dvorský musel stráviť vysokú prehru St. Louis na ihrisku Nashvillu 2:7.

Slafkovský v 25. minúte asistoval pri druhom góle Canadiens, ktorý strelil Brendan Gallagher. V tretej tretine potom vypracoval akciu pre Olivera Kapanena.

VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského pri góle Olivera Kapanena

Pre Slafkovského to boli asistencie s poradovým číslom osem a deväť v sezóne. Proti Pens strávil na ľade 18 minút a 6 sekúnd, pripísal si jeden hit a duel ukončil s dvoma pluskami.

Rovnako dva body za asistencie si pripísal aj Nemec. Jeho prihrávky však iba zmierňovali vysokú prehru Devils proti Tampe.

V 34. minúte vysunul do nájazdu Jespera Bratta, ktorý korigoval na priebežných 2:5, na začiatku tretej tretiny sa podieľal na prvom góle Angusa Crookshanka v NHL.

Nemec odohral 20:52 minút, bol druhým najvyťažovanejším obrancom tímu. Zaznamenal aj tri strely na bránku, jeden blok a jeden hit. Na konto mu pribudli aj dva mínusové body.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Juraj Slafkovský

Montreal

30

9

9

18

+1

2.

Šimon Nemec

New Jersey

31

7

11

18

+6

3. 

Martin Fehérváry

Washington

30

2

8

10

+10

4.

Dalibor Dvorský

St. Louis

21

3

1

4

-7

5.

Samuel Honzek

Calgary

18

2

2

4

+1

6.

Erik Černák

Tampa

19

0

4

4

0

7.

Pavol Regenda

San Jose

2

2

0

2

-2

NHL - 12. december - výsledky:

Columbus - Ottawa 3:6

New Jersey - Tampa Bay 4:8

/Š. Nemec (New Jersey) 0+2/

New York Islanders - Anaheim 5:2

Philadelphia - Vegas 2:3 pp

Pittsburgh - Montreal 2:4

/J. Slafkovský (Montreal) 0+2/

Toronto - San Jose 2:3 pp

Washington - Carolina 2:3 pp a sn

Minnesota - Dallas 5:2

Nashville - St. Louis 7:2

Winnipeg - Boston 3:6

Edmonton - Detroit 4:1

Colorado - Florida 6:2

Vancouver - Buffalo 2:3

Tabuľky NHL

