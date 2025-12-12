VIDEO: Slafkovský zaznamenal dôležité asistencie. Nemcova úžasná produktivita pokračuje

Slovenský útočník Juraj Slafkovský prispel v noci na piatok dvoma asistenciami k výhre hokejistov Montrealu 4:2 na ľade Pittsburghu.
Dve asistencie zaznamenal aj obranca Šimon Nemec, no New Jersey podľahlo doma Tampe Bay 4:8.
Zo Slovákov sa v noci na piatok predstavil na ľade aj Martin Fehérváry, no Washington prehral doma s Carolinou 2:3 po nájazdoch. Dalibor Dvorský musel stráviť vysokú prehru St. Louis na ihrisku Nashvillu 2:7.
Slafkovský v 25. minúte asistoval pri druhom góle Canadiens, ktorý strelil Brendan Gallagher. V tretej tretine potom vypracoval akciu pre Olivera Kapanena.
VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského pri góle Olivera Kapanena
Pre Slafkovského to boli asistencie s poradovým číslom osem a deväť v sezóne. Proti Pens strávil na ľade 18 minút a 6 sekúnd, pripísal si jeden hit a duel ukončil s dvoma pluskami.
Rovnako dva body za asistencie si pripísal aj Nemec. Jeho prihrávky však iba zmierňovali vysokú prehru Devils proti Tampe.
V 34. minúte vysunul do nájazdu Jespera Bratta, ktorý korigoval na priebežných 2:5, na začiatku tretej tretiny sa podieľal na prvom góle Angusa Crookshanka v NHL.
Nemec odohral 20:52 minút, bol druhým najvyťažovanejším obrancom tímu. Zaznamenal aj tri strely na bránku, jeden blok a jeden hit. Na konto mu pribudli aj dva mínusové body.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
30
9
9
18
+1
2.
Šimon Nemec
New Jersey
31
7
11
18
+6
3.
Martin Fehérváry
Washington
30
2
8
10
+10
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
21
3
1
4
-7
5.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
6.
Erik Černák
Tampa
19
0
4
4
0
7.
Pavol Regenda
San Jose
2
2
0
2
-2
NHL - 12. december - výsledky:
Columbus - Ottawa 3:6
New Jersey - Tampa Bay 4:8
/Š. Nemec (New Jersey) 0+2/
New York Islanders - Anaheim 5:2
Philadelphia - Vegas 2:3 pp
Pittsburgh - Montreal 2:4
/J. Slafkovský (Montreal) 0+2/
Toronto - San Jose 2:3 pp
Washington - Carolina 2:3 pp a sn
Minnesota - Dallas 5:2
Nashville - St. Louis 7:2
Winnipeg - Boston 3:6
Edmonton - Detroit 4:1
Colorado - Florida 6:2
Vancouver - Buffalo 2:3
