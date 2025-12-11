ONLINE: Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|11. dec 2025 o 20:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens dnes hrajú ďalší zápas v základnej časti NHL.

V drese hostí sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, piatok, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
12.12.2025 o 01:00
Pittsburgh
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Pittsburghom Penguins a Montrealom Canadiens.

Pittsburgh zatiaľ prekonáva očakávania pred sezónou a nachádza sa na postupových pozíciach. Bilancia tučniakov na domácom ľade však nie je príliš priaznivá, keď z posledných piatich vystúpení zdolali iba Buffalo 4:2. Aspoň bod však zaznamenali aj so Seattlom či naposledy Anaheimom, kde v poslednej sekunde riadnej hracej doby obral domácich o víťazstvo Beckett Sennecke.

Montreal sa po fantastickom úvode do nového ročníka prepadol na zatiaľ nepostupové pozície, z posledných šiestich vystúpení navyše vybojoval iba štyri body za víťazstva po nájazdoch s Winnipegom a Torontom. V akcii budeme sledovať aj slovenského útočníka Juraja Slafkovského, ktorý za posledných 9 zápasov zaznamenal 7 kanadských bodov (3+4).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

