Slafkovský nepremenil nájazd, no v súboji s Nemcom uspel. Pospíšil bodoval pri triumfe Calgary

Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil sa v nočnom zápase zámorskej NHL asistenciou podieľal na víťazstve Calgary na ľade Anaheimu 5:3.
V súboji Slovákov uspeli Juraj Slafkovský a jeho Montreal, ktorí triumfovali nad New Jersey so Šimonom Nemcom 4:3 po samostatných nájazdoch. Slafkovský dostal dôveru pri štvrtom nájazde, no svoj pokus nepremenil.
Tampa Bay s Erikom Černákom zdolala Boston 3:1 a Washington s Martinom Fehérvárym si poradil s Buffalom 6:2.
Pospíšil v 22. minúte prihral na gól Ryana Stromea na priebežných 2:1 a ukončil si osemzápasové bodové suchoty. Zaznamenal tretí bod v sezóne, predtým mal na konte po góle a asistencii.
Na ľade strávil 12:46 minúty a pripísal si aj sedem bodyčekov a jednu zblokovanú strelu. Calgary vyhralo len druhý z uplynulých piatich zápasov.
Slafkovský odohral sezónne maximum
Montreal neudržal trojgólové vedenie a po nerozhodnom stave 3:3 aj po predĺžení duel vyústil do nájazdov, kde rozhodol Oliver Kapanen.
Slafkovský odohral 22 minút a 46 sekúnd, čo je najviac v prebiehajúcom ročníku. Pripísal si mínusový bod, dve strely na bránku a nepremenil samostatný nájazd.
Domáci Nemec odohral 18:23 minúty, mal dve strely na bránku a jeden blok.
Montreal zvíťazil v ôsmykrát za sebou a stal sa šiestym tímom NHL, ktorý sa v tejto sezóne dostal na hranicu 100 bodov. Brankár Canadiens Jakub Dobeš zaznamenal 35 zákrokov a vyhral v piatom stretnutí za sebou.
„Hráme dobrý hokej a cítim, že celý tím má sebavedomie. Máme 100 bodov, ale chceme ich nazbierať čo najviac, aby sme mali čo najlepšiu pozíciu do play off,“ uviedol český gólman.
Montreal je dva body za lídrom Atlantickej divízie Tampou Bay a má rovnaký počet bodov ako Buffalo. V noci na pondelok sa stretnú Canadiens a Devils znovu, tentokrát v Montreale.
Útočník Montrealu Cole Caufield mal päť striel na bránku, ale neskóroval a stále ho delí jeden presný zásah od méty 50 gólov v sezóne.
Černák si pripísal plusku
Tampa Bay už ako istý účastník play off vďaka prehre Detroitu vyhrala štvrtý z posledných piatich duelov. Víťazný gól vsietil v 55. minúte Darren Raddysh a do prázdnej bránky pridal poistku Nikita Kučerov.
Černák strávil na ľade 17:27 minúty a prezentoval sa plusovým bodom, jednou strelou na bránku a blokom.
Raddysh strelil 21. gól v sezóne a vytvoril nový rekord Lightning medzi obrancami. Ten doteraz držali Dan Boyle (2006/2007) a Victor Hedman (2021/2022), ktorí sa dostali na métu 20 gólov. Tampa si miestenku do play off vybojovala deviaty rok za sebou.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
76
29
38
67
+13
2.
Šimon Nemec
New Jersey
62
11
15
26
-4
3.
Martin Fehérváry
Washington
76
4
18
22
+10
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
64
11
8
19
-2
5.
Pavol Regenda
San Jose
22
9
1
10
-1
6.
Erik Černák
Tampa
55
2
8
10
+4
7.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
8.
Adam Sýkora
NY Rangers
6
2
1
3
0
9.
Martin Pospíšil
Calgary
20
1
2
3
-4
Čakanie Buffala sa skončilo
Aj Buffalo oslavovalo postup pred stretnutím vo Washingtone, ale víťazne ho nedokázalo spečatiť. Po prvej tretine ešte bolo s Washingtonom v kontakte za stavu 2:3, ale triumf domácich v ďalších dejstvách poistili Alexej Protas, Ryan Leonard a Tom Wilson.
„Je ťažké takto po prehre hovoriť o postupe do play off, ale, samozrejme, že sme veľmi radi. To čakanie bolo naozaj dlhé. Ja som tu piatu sezónu a som rád, že si konečne zahrám play off,“ povedal útočník Sabres Alex Tuch.
Fehérváry odohral 21 minút a 10 sekúnd, zaznamenal dve „plusky“ a tri zblokované strely. V závere duelu dostal spoločne s hosťujúcim Zachom Bensonom 10-minútový osobný trest po vzájomnom konflikte. Brankár Capitals Logan Thompson chytil 37 striel.
Washington sa vďaka víťazstvu udržal v hre o play off, na postup stráca jeden bod, ale pred sebou má ešte tri tímy.
Florida stratila šancu na play-off
Šancu na postup do play off definitívne stratili hráči Floridy, keď prehrali v Pittsburghu 4:9.
Štrnástym hetrikom v kariére sa blysol Jevgenij Malkin, pridal aj asistenciu a dostal sa na métu 1403 bodov. Malkin sa stal 23. hráčom v histórii, ktorý dosiahol métu 1400 bodov a tretím aktívnym. Okrem neho to dokázali jeho spoluhráč Sidney Crosby (1756) a kapitán Washingtonu Alex Ovečkin (1682).
Panthers budú v play off chýbať po štyroch rokoch a po troch finálových účastiach za sebou. V posledných dvoch sezónach zdvihli nad hlavu Stanley Cup.
V súboji popredných tímov Centrálnej divízie vyhralo Colorado v Dallase 2:0. Bezgólový stav zlomil až v 51. minúte Martin Nečas a víťazstvo Avalanche poistil do prázdnej bránky svojím 51. gólom v sezóne Nathan MacKinnon.
Colorado dosiahlo ako prvý tím v sezóne métu 50 víťazstiev. Scottovi Wedgewoodovi stačilo na tretí shutout v tomto ročníku 17 zákrokov.
Kyle Connor rozhodol o víťazstve Winnipegu v Columbuse 2:1, keď strelil oba góly a Jets sa udržali v hre o postup do play off. Víťazný gól strelil Connor v 51. minúte. Na oba góly mu prihral Mark Scheifele.
„Je neskutočne zábavné hrať s 81 (Connor). Je to fantastický strelec. Vie, kde sa má postaviť, vie si nájsť priestor a pre súperov predstavuje neuveriteľnú hrozbu,“ konštatoval Scheifele.
Divoký duel Los Angeles a Toronta
O postup do „vyraďovačky“ bojujú aj hráči Los Angeles, ktorí zdolali už eliminované Toronto 7:6.
Divoký duel rozhodol v predĺžení svojím druhým gólom v zápase Quinton Byfield, keď krátko predtým neuspel zoči-voči Darycmu Kuemperovi útočník William Nylander. Maple Leafs viedli 2:0, neskôr 3:2 a 4:3, ale Kings otočili na 6:4.
Potom však skórovali Nicholas Robertson a druhýkrát v zápase Matthew Knies, hostia vyrovnali na 6:6 a išlo sa do predĺženia. V tretej časti padlo päť gólov.
„Bol to zvláštny zápas. Dostali sme sa z najhoršieho, otočili sme, ale potom sme si sami strelili do nohy. Našťastie sme to v predĺžení vyhrali, dva body napokon berieme,“ poznamenal tréner kalifornského tímu D.J. Smith.
Celebrini vyrovnal zápis Nasha
Kings majú rovnako bodov ako Nashville, ktorý vyhral v dôležitom súboji na ľade San Jose 6:3.
Dva góly strelil Filip Forsberg, Tyson Jost nazbieral tri body (1+2).
Predators zdolali Sharks v 15. zápase za sebou, séria trvá od 10. decembra 2019. Nashville je na pozícii druhej voľnej karty tesne pred Kings, hráči San Jose na nich strácajú bod.
Macklin Celebrini strelil 41. gól v sezóne a vyrovnal zápisy Ricka Nasha (41 v 2003/2004) a Briana Bellowsa (41 v 1983/1984) na šiestom mieste v počte gólov tínedžera v jednom ročníku.
Hráči Vegas vyhrali aj tretí zápas pod vedením nového trénera Johna Tortorellu, keď na ľade Edmontonu zvíťazili 5:1.
Carter Hart zlikvidoval 31 striel, Jack Eichel nazbieral tri asistencie a dlhé čakanie na gól ukončil Jeremy Lauzon. Obranca Golden Knights skóroval po 113 stretnutiach, naposledy dal gól 22. februára 2024 ešte ako hráč Nashvillu.
NHL - výsledky - 5. apríl:
New Jersey - Montreal 3:4 pp a sn (0:1, 2:2, 1:0 - 0:0)
Góly: 34. Mercer (Meier, Hischier), 38. J. Hughes (Bratt, Siegenthaler), 58. Meier (J. Hughes, Hamilton) – 16. Struble (Caufield, A. Xhekaj), 29. Děmidov (Caufield, Suzuki), 30. L. Hutson
Brankári: Allen - Dobeš, strely na bránku: 38:29
Vancouver - Utah 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)
Góly: 3. L. Karlsson (P. Joseph, Öhgren), 23. L. Karlsson (Mancini, Blueger), 41. DeBrusk (Hronek), 45. Rossi (Boeser, Hronek) – 14. Yamamoto (L. Cooley, Guenther), 19. Keller (Crouse, DeSimone), 28. Keller (Guenther, Sergačov), 32. Guenther (Marino, L. Cooley), 42. Crouse (Keller), 52. O'Brien (B. Tanev, Schmidt), 60. Keller (Schmaltz, Cole)
Brankári: Tolopilo - Vejmelka, strely na bránku: 23:24
Los Angeles - Toronto 7:6 pp (0:2, 3:2, 3:2 - 1:0)
Góly: 22. Byfield (J. Wright, T. Moore), 24. Kempe (M. Anderson), 35. Panarin (B. Clarke, Kempe), 46. Kempe (Panarin, Edmundson), 47. S. Helenius (Ward, Ceci), 48. Laferriere (T. Moore), 63. Byfield (Panarin, Kempe) – 5. Knies (Domi), 14. Lorentz, 30. Tavares, 40. Cowan (Tavares, Knies), 50. N. Robertson (Joshua), 54. Knies (Tavares, Maccelli)
Brankári: Kuemper - Woll, strely na bránku: 40:20
Carolina - NY Islanders 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Góly: 12. Jarvis (S. Walker, K. Miller), 32. Blake (Stankoven, Hall), 37. Sebastian Aho (Jarvis, Slavin), 41. Jarvis (Svečnikov, K. Miller) – 6. Gatcomb (Holmström, Pageau), 23. Šabanov (Ritchie, Mayfield), 59. Anders Lee (M. Schaefer, Barzal)
Brankári: Bussi - Sorokin, strely na bránku: 40:16
Washington - Buffalo 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)
Góly: 4. Chychrun (Ovečkin, Dubois), 4. D. Strome (Protas, Ovečkin), 6. McMichael (Chychrun, Dubois), 27. Protas, 47. R. Leonard (C. Hutson, Sourdif), 49. T. Wilson (McMichael) – 7. Dahlin (Norris, Tuch), 13. Malenstyn (Greenway, Dahlin)
Brankári: Thompson - Lyon (6. Ellis), strely na bránku: 28:39
Columbus - Winnipeg 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Góly: 2. Provorov (Marchment, Marčenko) – 39. Connor (Scheifele, Pionk), 51. Connor (Scheifele)
Brankári: Greaves - Hellebuyck, strely na bránku: 16:25
Tampa Bay - Boston 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Góly: 43. D'Astous (Bjorkstrand, D. Raddysh), 55. D. Raddysh (Moser), 59. Kučerov (Guentzel, McDonagh) – 27. Mittelstadt (Arvidsson, Zacha)
Brankári: Vasilevskij - Swayman, strely na bránku: 23:22
Pittsburgh - Florida 9:4 (2:2, 6:0, 1:2)
Góly: 1. Acciari (E. Söderblom, E. Karlsson), 6. E. Karlsson (Crosby, Činachov), 22. Mantha, 26. Malkin (E. Karlsson, Crosby), 29. Malkin (Novak, Rakell), 30. E. Söderblom (Dewar), 38. Rakell (Malkin, E. Karlsson), 39. Shea (Girard, Mantha), 44. Malkin – 8. Greer (Reinhardt, Forsling), 15. S. Jones (Schwindt), 49. Gregor (Bennett, M. Tkachuk), 51. Samoskevich (Greer)
Brankári: Šilovs - Bobrovskij (30. Tarasov), strely na bránku: 31:23
Dallas – Colorado 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Góly: 51. Nečas (Lehkonen, D. Toews), 60. MacKinnon (Nečas, Manson)
Brankári: DeSmith - Wedgewood, strely na bránku: 17:22
Anaheim - Calgary 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)
Góly: 11. Sennecke (LaCombe, Trouba), 48. Leo Carlsson, 50. McTavish (Killorn) – 14. Farabee (Gridin, Bahl), 22. R. Strome (Pospíšil, Olofsson), 28. Gridin (Farabee, Brzustewicz), 39. Frost (Määttä), 59. Frost (Coronato, Bahl)
Brankári: Husso - Cooley, strely na bránku: 39:20
Edmonton - Vegas 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Góly: 40. Bouchard (Roslovic, Savoie) – 12. Howden (Eichel), 26. Sissons (Marner, Lauzon), 29. Lauzon (Eichel, Howden), 45. Stone (Barbašov, Eichel), 57. Andersson (Barbašov, Hanifin)
Brankári: Ingram - Hart, strely na bránku: 32:33
San Jose - Nashville 3:6 (0:3, 2:0, 1:3)
Góly: 36. Leddy (Eklund), 40. Celebrini (Graf, Leddy), 42. Wennberg (Orlov) – 9. F. Forsberg (Marchessault, Josi), 10. F. Forsberg (Matthew Wood, Wilsby), 17. Stamkos (F. Forsberg, Josi), 49. O'Reilly (Evangelista, Jost), 58. Haula (Jost), 59. Jost (O'Reilly, Wilsby)
Brankári: Askarov - Saros, strely na bránku: 27:34
Seattle - Chicago 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Góly: 51. Schwartz (Tolvanen, Beniers), 55. Kakko (Catton, Schwartz) – 30. Teräväinen (Bedard, Nazar), 40. Bertuzzi (Michejev, Kaiser), 54. Boisvert (Korchinski, Slaggert), 59. Michejev (Kaiser, Bedard)
Brankári: Grubauer - Söderblom, strely na bránku: 27:31
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: