Slovenskí hokejisti v hlavnej úlohe. Daňo s Hudáčkom nasmerovali Třinec k ďalšiemu triumfu

Gólová radosť hráčov Třinca. (Autor: Facebook/HC Oceláři Třinec)
TASR|4. jan 2026 o 17:39
Za Litvínov mal bilanciu 1+1 kapitán Matúš Sukeľ.

Hokejisti HC Oceláři Třinec zvíťazili vo štvrtom zápase českej extraligy za sebou. V nedeľnom stretnutí 38. kola zdolali na domácom ľade hráčov Litvínova 3:2 po predĺžení.

V drese domácich sa gólom a asistenciou blysol slovenský útočník Marko Daňo, presný zásah si pripísal aj jeho spoluhráč Libor Hudáček.

Za hostí mal bilanciu 1+1 kapitán Matúš Sukeľ, dve asistencie pridal Maxim Čajkovič.

Česká extraliga - 38. kolo:

HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov 3:2 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 38. Daňo, 45. Hudáček (Flynn, Daňo), 63. Galvas - 32. Sukeľ (Čajkovič), Hlava (Čajkovič, Sukeľ)

