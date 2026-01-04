Slovenskí hokejisti v hlavnej úlohe. Daňo s Hudáčkom nasmerovali Třinec k ďalšiemu triumfu

Hokejisti HC Oceláři Třinec zvíťazili vo štvrtom zápase českej extraligy za sebou. V nedeľnom stretnutí 38. kola zdolali na domácom ľade hráčov Litvínova 3:2 po predĺžení.
V drese domácich sa gólom a asistenciou blysol slovenský útočník Marko Daňo, presný zásah si pripísal aj jeho spoluhráč Libor Hudáček.
Za hostí mal bilanciu 1+1 kapitán Matúš Sukeľ, dve asistencie pridal Maxim Čajkovič.
Česká extraliga - 38. kolo:
HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov 3:2 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)
Góly: 38. Daňo, 45. Hudáček (Flynn, Daňo), 63. Galvas - 32. Sukeľ (Čajkovič), Hlava (Čajkovič, Sukeľ)