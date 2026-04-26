Skvelý úvod a ešte lepší záver. Pardubice ovládli dôležitý duel a siahajú na titul

Hokejisti HC Dynamo Pardubice. (Autor: X / HC DYNAMO PARDUBICA)
Sportnet, TASR, ČTK|26. apr 2026 o 19:33
O triumfe domácich rozhodol minútu pred koncom Lukáš Sedlák.

Česká extraliga - 5. zápas finále

Pardubice - Třinec 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Góly: 3. Kondelík (Sedlák, Červenka), 59. Sedlák – 44. Nestrašil (O. Kovařčík, M. Kovařčík)

/stav série: 3:2/ 

Hokejisti HC Dynamo Pardubice sú krok od zisku prvého titulu v českej extralige po 14 rokoch.

V nedeľnom piatom súboji finále play off vyhrali doma nad HC Oceláři Třinec 2:1 a v sérii vedú 3:2. Rozhodujúci gól dal Lukáš Sedlák v čase 58:44.

Pardubice sa naposledy z majstrovského pohára tešili v sezóne 2011/2012.

O svojom štvrtom prvenstve v ére samostatnosti môže tím so Slovákmi Petrom Čerešňákom a Milošom Kelemenom rozhodnúť už v utorok o 17.00 h v šiestom finálovom zápase v Třinci.

Česká hokejová extraliga

