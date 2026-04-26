Skvelý úvod a ešte lepší záver. Pardubice ovládli dôležitý duel a siahajú na titul

Česká extraliga - 5. zápas finále
Pardubice - Třinec 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Góly: 3. Kondelík (Sedlák, Červenka), 59. Sedlák – 44. Nestrašil (O. Kovařčík, M. Kovařčík)
/stav série: 3:2/
Hokejisti HC Dynamo Pardubice sú krok od zisku prvého titulu v českej extralige po 14 rokoch.
V nedeľnom piatom súboji finále play off vyhrali doma nad HC Oceláři Třinec 2:1 a v sérii vedú 3:2. Rozhodujúci gól dal Lukáš Sedlák v čase 58:44.
Pardubice sa naposledy z majstrovského pohára tešili v sezóne 2011/2012.
O svojom štvrtom prvenstve v ére samostatnosti môže tím so Slovákmi Petrom Čerešňákom a Milošom Kelemenom rozhodnúť už v utorok o 17.00 h v šiestom finálovom zápase v Třinci.