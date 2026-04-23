VIDEO: Hudáček s Romanom pomohli Třincu k triumfu. Boj o titul sa začína odznova

Česká extraliga - 4. zápas finále
HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Góly: 2. Flynn (Hudáček), 3. Hudáček (Daňo), 37. Musil (Hudáček), 60. Roman (Daňo, Marinčin) – 9. Sedlák, 10. Červenka
/stav série: 2:2/
Hokejisti Třinca zdolali vo štvrtom finále play off extraligy Pardubice 4:2, uspeli aj v druhom domácom stretnutí a vyrovnali stav série hranej na štyri víťazstvá na 2:2 na zápasy.
Třinec síce v prvej tretine stratil skoré dvojgólové vedenie, ale v 37. minúte rozhodol obranca David Musil.
V závere pri power play poistil výhru gólom do prázdnej bránky Slovák Miloš Roman. Piaty duel sa uskutoční v sobotu od 17.00 h na východe Čiech a súboj o titul sa potom s určitosťou vráti aj v utorok do Werk Areny.
Třinec už v čase 2:51 viedol 2:0 po góloch Oscara Flynna a Libora Hudáčka. Do polovice úvodného dejstva Dynamo vyrovnalo, keď 88 sekúnd po góle kapitána Lukáša Sedláka využil presilovú hru Roman Červenka.
Za domácich si pripísal tri body za gól a dve asistencie Hudáček. Brankár Ondřej Kacetl vychytal 200. výhru v extralige v kariére.