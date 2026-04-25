Nevydarenú sezónu zakončili víťazne. Hokejisti Trenčína potvrdili prvenstvo v barážovej skupine

Hokejisti HK Dukla Trenčín. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|25. apr 2026 o 16:19
V poslednom zápase si poradili so Skalicou.

Tipsport liga - 12. kolo baráže

HK Dukla Trenčín - HK Skalica 6:3 (4:2, 2:1, 0:0)

Góly: 2. Ullman (Hlaváč, Šiška), 8. Hudec (Hlaváč), 19. Švec (Krajčovič), 19. Bukarts (Bubela, Bezúch), 26. Bezúch (Ullman, Safin), 35. Bubela (Ullman, Starosta) - 7. A. Barcík (Kubíček, Dudáš), 17. Kubíček (Obdržálek, Jurík), 22. Sačkov (Kalousek, Špirko)

Rozhodovali: Výleta, Goga - Tichý, Vystavil, vylúčení na 2 min.: 4:3, navyše: Bellerive (Trenčín) a S. Barcík (Skalica) 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:1, oslabenia 0:0

Diváci: 310

Trenčín: Hrenák - Hatala, Mikuš, Ullman, Hlaváč, Hain, Starosta, Drgoň - Descheneau, Šiška, Krajčovič - Bellerive, Bubela, Bukarts - Safin, Švec, Bezúch - Kalis, Hudec

Skalica: Pončák (35. Beržinec) - S. Barcík, Kubíček, Novajovský, Filip, Urban, Janík, Škápik, Fungáč - Jurík, Nemec, Obdržálek - Sačkov, Špirko, Kalousek - Kuba, Búlik, Šátek - Dudáš, Jurák, A. Barcík

Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v záverečnom 12. kole baráže o účasť v Tipsport lige v Piešťanoch nad Skalicou 6:3.

Pre oba tímy išlo o rozlúčku s barážou, Trenčania mali spolu s Prešovom istotu udržania sa v najvyššej slovenskej súťaži už od 9. kola.

Skalica, majster Tipos SHL, obsadila v baráži posledné štvrté miesto. Humenné skončilo tretie, na postupové priečky stratilo desať bodov.

Tabuľka baráže Tipsport ligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

Trenčín

12

8

1

2

1

47:30

28

2.

Prešov

12

7

1

1

3

43:37

24

3.

Humenné

12

3

2

1

6

37:43

14

4.

Skalica

12

1

1

1

9

35:52

6

Tipsport liga

