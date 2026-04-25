Nevydarenú sezónu zakončili víťazne. Hokejisti Trenčína potvrdili prvenstvo v barážovej skupine

Tipsport liga - 12. kolo baráže
HK Dukla Trenčín - HK Skalica 6:3 (4:2, 2:1, 0:0)
Góly: 2. Ullman (Hlaváč, Šiška), 8. Hudec (Hlaváč), 19. Švec (Krajčovič), 19. Bukarts (Bubela, Bezúch), 26. Bezúch (Ullman, Safin), 35. Bubela (Ullman, Starosta) - 7. A. Barcík (Kubíček, Dudáš), 17. Kubíček (Obdržálek, Jurík), 22. Sačkov (Kalousek, Špirko)
Rozhodovali: Výleta, Goga - Tichý, Vystavil, vylúčení na 2 min.: 4:3, navyše: Bellerive (Trenčín) a S. Barcík (Skalica) 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:1, oslabenia 0:0
Diváci: 310
Trenčín: Hrenák - Hatala, Mikuš, Ullman, Hlaváč, Hain, Starosta, Drgoň - Descheneau, Šiška, Krajčovič - Bellerive, Bubela, Bukarts - Safin, Švec, Bezúch - Kalis, Hudec
Skalica: Pončák (35. Beržinec) - S. Barcík, Kubíček, Novajovský, Filip, Urban, Janík, Škápik, Fungáč - Jurík, Nemec, Obdržálek - Sačkov, Špirko, Kalousek - Kuba, Búlik, Šátek - Dudáš, Jurák, A. Barcík
Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v záverečnom 12. kole baráže o účasť v Tipsport lige v Piešťanoch nad Skalicou 6:3.
Pre oba tímy išlo o rozlúčku s barážou, Trenčania mali spolu s Prešovom istotu udržania sa v najvyššej slovenskej súťaži už od 9. kola.
Skalica, majster Tipos SHL, obsadila v baráži posledné štvrté miesto. Humenné skončilo tretie, na postupové priečky stratilo desať bodov.
Tabuľka baráže Tipsport ligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
Body
1.
Trenčín
12
8
1
2
1
47:30
28
2.
Prešov
12
7
1
1
3
43:37
24
3.
Humenné
12
3
2
1
6
37:43
14
4.
Skalica
12
1
1
1
9
35:52
6