ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Skalica dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 12. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HK Skalica dnes hrajú 12. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
25.04.2026 o 14:00
12. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Skalica
Rozhodca: Výleta, Goga – Tichý, Vystavil.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 12. kola Baráže o Tipsport Ligu medzi HK Dukla Trenčín a HK Skalica.
Trenčín vedie barážovú tabuľku s 25 bodmi a keďže Prešov svoj posledný barážový zápas už odohral a neuspel, tak sa s určitosťou stane jej víťazom aj v prípade dnešnej prehry. Naposledy uspel práve v Prešove 4:3.
Skalica už vie, že s určitosťou skončí na poslednej štvrtej pozícii. V 11 zápasoch získala len 6 bodov. Naposledy doma prehrala s Humenným 3:4 po samostatných nájazdoch.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred týždňom. Vtedy sa z víťazstva 5:1 tešili Trenčania.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HK Dukla Trenčín
11
7
1
2
1
41:27
25
2.
HC Prešov
12
7
1
1
3
43:37
24
3.
HC 19 Humenné
12
3
2
1
6
37:43
14
4.
HK Skalica
11
1
1
1
8
32:46
6