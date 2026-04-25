ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Skalica dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 12. kolo)

HK Dukla Trenčín - HK Skalica: ONLINE prenos z 12. kola baráže o Tipsport ligu.
Sportnet|25. apr 2026 o 11:00
Sledujte s nami ONLINE z 12. kola baráže Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - HK Skalica.

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HK Skalica dnes hrajú 12. kolo baráže o Tipsport ligu.

Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl. 

Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL. 

Baráž o Tipsport ligu  2025/2026
25.04.2026 o 14:00
12. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Skalica
Rozhodca: Výleta, Goga – Tichý, Vystavil.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 12. kola Baráže o Tipsport Ligu medzi HK Dukla Trenčín a HK Skalica.

Trenčín vedie barážovú tabuľku s 25 bodmi a keďže Prešov svoj posledný barážový zápas už odohral a neuspel, tak sa s určitosťou stane jej víťazom aj v prípade dnešnej prehry. Naposledy uspel práve v Prešove 4:3.

Skalica už vie, že s určitosťou skončí na poslednej štvrtej pozícii. V 11 zápasoch získala len 6 bodov. Naposledy doma prehrala s Humenným 3:4 po samostatných nájazdoch.

Tieto tímy sa naposledy stretli pred týždňom. Vtedy sa z víťazstva 5:1 tešili Trenčania.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

HK Dukla Trenčín

11

7

1

2

1

41:27

25

2.

HC Prešov

12

7

1

1

3

43:37

24

3.

HC 19 Humenné 

12

3

2

1

6

37:43

14

4.

HK Skalica

11

1

1

1

8

32:46

6

Brendan Ranford v drese Žiliny
