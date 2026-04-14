Trenčín pokračuje v dobrých výkonoch. Po jasnej výhre sa vrátil na čelo tabuľky

Tipsport liga - 8. kolo baráže
Trenčín - Prešov 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Góly: 10. Ahl (Bukarts, Šiška), 21. Descheneau, 33. Ahl (Mikuš, Bukarts), 55. Descheneau (Ahl, Varone) - 55. Berlev (Macejko, Avcin)
Rozhodcovia: Baluška, Klejna - Frimmel, Bezák
Vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 693
Trenčín: Hrenák – Hatala, Mikuš, Ullman, Starosta, S. Hain, Bečár – Descheneau, Varone, Ahl – Bellerive, Bubela, Ro. Bukarts – Krajčovič, Šiška, Bezúch – Hudec, Krajč, Lapšanský - Kalis
Prešov: Vyletelka (40. Kozel) – Macejko, Brincko, Kadyrov, Nátny, Semaňák, Chatrnúch, Maruna, Feranec – Ri. Bukarts, Cormier, Indrašis – Avcin, Berlev, Hamráček – Frič, Bortňák, Valigura – Chalupa, Suja, Jokeľ
Hokejisti Skalice stratili šancu na postup do Tipsport ligy. V utorkovom stretnutí 8. kola baráže o účasť v najvyššej slovenskej súťaži prehrali na ľade Humenného 1:2 v súboji účastníkov nižšej Tipos SHL.
Na Trenčín aj Prešov strácajú štyri kolá pred koncom 13 bodov, zatiaľ čo Humenné má už iba teoretickú šancu, keďže má 11-bodovú stratu na prvé dve priečky.
Dukla na domácom ľade zvíťazila nad Prešovom 4:1, keď si jej góly rozdelili Descheneau a Ahl.
Tabuľka baráže Tipsport ligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
Body
1.
Trenčín
8
5
1
1
1
30:20
18
2.
Prešov
8
5
1
1
1
27:20
18
3.
Humenné
8
2
0
1
5
20:29
7
4.
Skalica
8
1
1
0
6
25:33
5