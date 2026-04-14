Trenčín pokračuje v dobrých výkonoch. Po jasnej výhre sa vrátil na čelo tabuľky

Miloš Bubela (Trenčín) sa teší z gólu so spoluhráčmi.
Sportnet, TASR|14. apr 2026 o 20:22
V Piešťanoch si poradil s lídrom z Prešova.

Tipsport liga - 8. kolo baráže

Trenčín - Prešov 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Góly: 10. Ahl (Bukarts, Šiška), 21. Descheneau, 33. Ahl (Mikuš, Bukarts), 55. Descheneau (Ahl, Varone) - 55. Berlev (Macejko, Avcin)

Rozhodcovia: Baluška, Klejna - Frimmel, Bezák

Vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0

Diváci: 693

Trenčín: Hrenák – Hatala, Mikuš, Ullman, Starosta, S. Hain, Bečár – Descheneau, Varone, Ahl – Bellerive, Bubela, Ro. Bukarts – Krajčovič, Šiška, Bezúch – Hudec, Krajč, Lapšanský - Kalis

Prešov: Vyletelka (40. Kozel) – Macejko, Brincko, Kadyrov, Nátny, Semaňák, Chatrnúch, Maruna, Feranec – Ri. Bukarts, Cormier, Indrašis – Avcin, Berlev, Hamráček – Frič, Bortňák, Valigura – Chalupa, Suja, Jokeľ

Hokejisti Skalice stratili šancu na postup do Tipsport ligy. V utorkovom stretnutí 8. kola baráže o účasť v najvyššej slovenskej súťaži prehrali na ľade Humenného 1:2 v súboji účastníkov nižšej Tipos SHL.

Na Trenčín aj Prešov strácajú štyri kolá pred koncom 13 bodov, zatiaľ čo Humenné má už iba teoretickú šancu, keďže má 11-bodovú stratu na prvé dve priečky.

Dukla na domácom ľade zvíťazila nad Prešovom 4:1, keď si jej góly rozdelili Descheneau a Ahl.

Tabuľka baráže Tipsport ligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

Trenčín

8

5

1

1

1

30:20

18

2.

Prešov

8

5

1

1

1

27:20

18

3.

Humenné

8

2

0

1

5

20:29

7

4.

Skalica

8

1

1

0

6

25:33

5

