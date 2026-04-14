ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 8. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC Prešov dnes hrajú 8. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes LIVE (hokej, baráž, 8. kolo, Tipsport liga, utorok, NAŽIVO)
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
14.04.2026 o 18:00
8. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
HK DUKLA Trenčín
Dukla má nakročené k udržaniu sa v najvyššej slovenskej súťaži, keď má na konte 15 bodov a desaťbodový náskok pred treťou Skalicou. Hoci úvod baráže Trenčanom vyšiel, po prehre 1:3 práve s Prešovom, stratili body aj doma proti Skalici, keď neuspeli 5:6 po predĺžení. V poslednom zápase ale potvrdili rolu favorita a uspeli proti Humennému 4:1.
HC Prešov
Prešovčania aktuálne zvládajú baráž najlepšie zo všetkých zúčastnených tímov, keď sú aktuálnym lídrom s trojbodovým náskokom, keď majú na konte 18 bodov. O ich jedinú porážku, no za to aspoň s bodovým ziskom), sa postarali hokejisti z Dukly Trenčín. Od vtedy si však mužstvo poradilo v piatich zápasoch v rade.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu baráže o Tipsport ligu, keď sa proti sebe postaví HK DUKLA Trenčín a HC Prešov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HC Prešov
7
5
1
1
0
26:16
18
2.
HK Dukla Trenčín
7
4
1
1
1
26:19
15
3.
HK Skalica
7
1
1
0
5
24:31
5
4.
HC 19 Humenné
7
1
0
1
5
18:28
4