ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 8. kolo)

HK Dukla Trenčín - HC Prešov: ONLINE prenos z 8. kola baráže o Tipsport ligu.
HK Dukla Trenčín - HC Prešov: ONLINE prenos z 8. kola baráže o Tipsport ligu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|14. apr 2026 o 15:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE z 8. kola baráže Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - HC Prešov.

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC Prešov dnes hrajú 8. kolo baráže o Tipsport ligu.

Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl. 

Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL. 

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes LIVE (hokej, baráž, 8. kolo, Tipsport liga, utorok, NAŽIVO)

Baráž o Tipsport ligu  2025/2026
14.04.2026 o 18:00
8. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
HK DUKLA Trenčín

Dukla má nakročené k udržaniu sa v najvyššej slovenskej súťaži, keď má na konte 15 bodov a desaťbodový náskok pred treťou Skalicou. Hoci úvod baráže Trenčanom vyšiel, po prehre 1:3 práve s Prešovom, stratili body aj doma proti Skalici, keď neuspeli 5:6 po predĺžení. V poslednom zápase ale potvrdili rolu favorita a uspeli proti Humennému 4:1.
HC Prešov

Prešovčania aktuálne zvládajú baráž najlepšie zo všetkých zúčastnených tímov, keď sú aktuálnym lídrom s trojbodovým náskokom, keď majú na konte 18 bodov. O ich jedinú porážku, no za to aspoň s bodovým ziskom), sa postarali hokejisti z Dukly Trenčín. Od vtedy si však mužstvo poradilo v piatich zápasoch v rade.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu baráže o Tipsport ligu, keď sa proti sebe postaví HK DUKLA Trenčín a HC Prešov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka baráže o Tipsport ligu

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

HC Prešov 

7

5

1

1

0

26:16

18

2.

HK Dukla Trenčín 

7

4

1

1

1

26:19

15

3.

 HK Skalica

7

1

1

0

5

24:31

5

4.

HC 19 Humenné

7

1

0

1

5

18:28

4

Medaily pre najlepšie tímy Tipsport ligy.
Medaily pre najlepšie tímy Tipsport ligy.
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 8. kolo)