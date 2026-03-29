Expresne rýchle predĺženie. Trenčín kráča barážou zatiaľ bez prehry

Hráči Trenčína sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|29. mar 2026 o 19:23
V druhom zápase si poradil s posledným celkom najvyššej súťaže.

Tipsport liga - 2. kolo baráže

Trenčín - Prešov 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 35. Bellerive (Bukarts Ro.) – 38. Hamráček (Avtsin)

Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili aj v druhom zápase baráže o najvyššiu Tipsport ligu.

Na domácom ľade zdolali Prešov 2:1 po predĺžení.

Tabuľka baráže Tipsport ligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

Trenčín

2

1

1

0

0

5:3

5

2.

Prešov

2

1

0

1

0

8:6

4

3.

Humenné

2

1

0

0

1

5:5

3

4.

Skalica

2

0

0

0

2

6:10

0

Tipsport liga

