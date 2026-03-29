Expresne rýchle predĺženie. Trenčín kráča barážou zatiaľ bez prehry

Tipsport liga - 2. kolo baráže
Trenčín - Prešov 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 35. Bellerive (Bukarts Ro.) – 38. Hamráček (Avtsin)
Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili aj v druhom zápase baráže o najvyššiu Tipsport ligu.
Na domácom ľade zdolali Prešov 2:1 po predĺžení.
Tabuľka baráže Tipsport ligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
Body
1.
Trenčín
2
1
1
0
0
5:3
5
2.
Prešov
2
1
0
1
0
8:6
4
3.
Humenné
2
1
0
0
1
5:5
3
4.
Skalica
2
0
0
0
2
6:10
0