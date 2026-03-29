ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 2. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC Prešov dnes hrajú 2. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes LIVE (hokej, baráž, 2. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
29.03.2026 o 17:00
2. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Milí hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní online textového prenosu z druhého kola baráže o Tipsport ligu medzi HK Dukla Trenčín a HC Prešov. Oba tímy sa v tejto sezóne už stretli v rámci najvyššej súťaže, kde po základnej časti skončili na barážových priečkach.
V prvom kole baráže privítali Trenčania na svojom ľade húževnatých Humenčanov. Zápas sa pre vojakov vyvíjal veľmi dobre, keď vyhrávali 3:0, no napokon sa z toho vykľula dráma, keď sa Humenčanom podarilo streliť dva góly. Dukla si svoje vedenie ustrážila a zvíťazila 3:2.
Aj Prešovčania zvládli svoj prvý zápas, ale poriadne sa nadreli. So Skalicou prehrávali aj o dva góly, ale dokázali zakaždým zrovnať skóre. Zlom prišiel v tretej tretine, v ktorej Prešovčania strelili tri presné zásahy a po výhre 7:4 si zo zápasu uchmatli všetky body.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HC Prešov
1
1
0
0
0
7:4
3
2.
HK Dukla Trenčín
1
1
0
0
0
3:2
3
3.
HC 19 Humenné
1
0
0
0
1
2:3
0
4.
HK Skalica
1
0
0
0
1
4:7
0