ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 2. kolo)

Sportnet|29. mar 2026 o 14:00
Sledujte s nami ONLINE z 2. kola baráže Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - HC Prešov.

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC Prešov dnes hrajú 2. kolo baráže o Tipsport ligu.

Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl. 

Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL. 

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Baráž o Tipsport ligu  2025/2026
29.03.2026 o 17:00
2. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Milí hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní online textového prenosu z druhého kola baráže o Tipsport ligu medzi HK Dukla Trenčín a HC Prešov. Oba tímy sa v tejto sezóne už stretli v rámci najvyššej súťaže, kde po základnej časti skončili na barážových priečkach.

V prvom kole baráže privítali Trenčania na svojom ľade húževnatých Humenčanov. Zápas sa pre vojakov vyvíjal veľmi dobre, keď vyhrávali 3:0, no napokon sa z toho vykľula dráma, keď sa Humenčanom podarilo streliť dva góly. Dukla si svoje vedenie ustrážila a zvíťazila 3:2.

Aj Prešovčania zvládli svoj prvý zápas, ale poriadne sa nadreli. So Skalicou prehrávali aj o dva góly, ale dokázali zakaždým zrovnať skóre. Zlom prišiel v tretej tretine, v ktorej Prešovčania strelili tri presné zásahy a po výhre 7:4 si zo zápasu uchmatli všetky body.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

HC Prešov 

1

1

0

0

0

7:4

3

2.

HK Dukla Trenčín

1

1

0

0

0

3:2

3

3.

HC 19 Humenné 

1

0

0

0

1

2:3

0

4.

HK Skalica

1

0

0

0

1

4:7

0

