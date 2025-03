Uzávierka prestupov v NHL sa blíži. Nemec ostane v New Jersey, hovorí expert

Ak sa pozrieme na zoznam slovenských hokejistov, výmena akéhokoľvek z nich bude do konca pracovného týždňa skôr prekvapením ako očakávaným krokom.

Uzávierka prestupov, tzv. „trade deadline” sa uskutoční v piatok 7. marca o 21:00 slovenského času. Do tohto termínu si môžu kluby vymieňať hráčov, ktorých chcú vidieť vo svojom drese ešte v tomto ročníku.

Fehérváry je v druhom roku trojročnej zmluvy. Podľa nej si ročne príde na 2,67 milióna amerických dolárov. V pomere cena-výkon je to Washington naozaj výborná akvizícia.

Okrem bodového prídelu zvýšil aj svoju aktivitu a hru do tela, ktorú, ako avizoval pred prestávkou, chce vo zvyšku sezóny zlepšiť.

Tvrdá hra, rýchlosť, agilita a dobrý forčeking. Presne také vlastnosti by mali mať hráči, ktorých hľadajú tímy smerujúce do play-off. Takouto výbavou sa môže pýšiť aj Martin Pospíšil.

Černák má pred sebou ešte šesť rokov kontraktu s výškou 5,2 milióna. Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára má navyše v zmluve tzv. „no trade” klauzulu, podľa ktorej by prípadnú výmenu musel sám odobriť.

So 120 bodyčekmi kraľuje organizácii Lightning a s priemerným časom 18:31 patrí medzi štyroch najčastejšie využívaných obrancov.

Veľkým prekvapením by bola aj prípadná výmena Erika Černáka. Urastený obranca Tampy podáva, podobne ako Fehérváry, stabilné výkony predovšetkým v defenzíve.

Pre klub je aktuálne Fehérváry dôležitým hráčom, ktorého nebudú chcieť vymeniť. Ak by sa Washington rozhodol naopak, dostal by za neho slušnú náhradu.

Presne preto sa po roku opäť vrátil do známeho pôsobiska, kde našiel „útočisko.”

Najstarší Slovák v NHL si plní úlohy, pre ktoré ho tím New Jersey Devils podpísal. Ako 34-ročný veterán je platný predovšetkým v kabíne a v prístupe k mladým hráčom.

Aj keď sa o 25-ročnom Zvolenčanovi príliš nehovorí, prípadná výmena by nebola veľkým prekvapením. So zmluvou „iba” jeden milión dolárov poskytuje pre prípadných záujemcov dobrý balík služieb.

Jeho Calgary sa síce pohybuje na hrane postupu do vyraďovacej časti, miesto v nej ešte nemá ani zďaleka isté. A hráčov ako Pospíšil bude vo vyrovnanom súboji potrebovať.

Tomáš Tatar počas zápasu Montreal Canadiens - New Jersey Devils. (Autor: Sebastien Gervais)

Má skvelé vodcovské vlastnosti. V lige už odohral nejaký čas. Má výborný charakter. Je to dobrá posila tímu z hľadiska osobnosti a je bonus, že už tu kedysi pôsobil,” vyjadril sa v úvode sezóny o ňom tréner Sheldon Keefe.

Situácia sa ale rapídne zmenila. Po sľubnom úvode sezóny ho vedenie tímu preradilo na farmu do Uticy, kde odohral väčšinu zápasov.

Azda najväčším favoritom na výmenu zo Slovákov hrajúcich v NHL je Šimon Nemec. Ak by niekto povedal túto vetu vlani, asi by ho nikto nebral príliš vážne.

“Jeho výkony na ľade už možno nie sú také, ako pred 5-6 rokmi, ale stále dokáže prispieť, keď je to potrebné,” uviedol na Tatarovu adresu zámorský expert Mike Morreale pre Sportnet .

Posledné informácie hovoria o tom, že Nemec sa z tímu na predmestí New Yorku nebude sťahovať. Píše o tom predovšetkým expert Peter Baugh z The Athletic.

Dobré výkony nepodával ani vo februári, keď ho klub povolal do NHL po zranení Jonasa Siegenthalera. Aktuálne si miesto šiesteho obrancu v tíme strieda s rovesníkom Seamusom Caseyom.

„Neočakávajte, že dvojka draftu z roku 2022 bude vymenená,” uvádza. „21-ročný obranca má po sľubnom nováčikovskom roku nevyrovnanú sezónu, ale New Jersey by muselo by dostať naozaj výnimočnú ponuku, aby zvažovali prípadnú výmenu.”

V podobnom duchu hovoril pred mesiacom aj expert Sportsnetu Elliotte Friedman vo svojom pravidelnom podcaste.

Situáciu Nemca môže ovplyvniť aj zranenie lídra ofenzívy Jacka Hughesa, o ktorom klub ešte nemá potrebné informácie.

Slováci na farme

Okrem spomenutých Regendu a Nemca pôsobí na farme 11 Slovákov: Dalibor Dvorský, Martin Chromiak, Adam Sýkora, Samuel Honzek, Samuel Kňažko, Oliver Okuliar, Filip Mešár, Jakub Demek, Maroš Jedlička, Matúš Spodniak a brankár Samuel Hlavaj.

Najbližšie k výmene v tejto sezóne bol útočník Adam Sýkora, ktorý mal byť súčasťou balíka smerujúceho z New Yorku Rangers do Vancouveru. Z dohody napokon zišlo.