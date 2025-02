Zámorský expert: Šimon Nemec má schopnosti na to, aby raz patril k najlepším obrancom v NHL

Zranenie kapitána Nica Hischiera a brankára Jacoba Markströma narušili dynamiku tímu. Aj preto nedokázali vyhrať niekoľko zápasov za sebou a prichádzali prehry. Hischier by sa mal vrátiť do zostavy po turnaji 4 Nations Face-Off, to mužstvu pomôže.

Slovenský obranca Šimon Nemec začal ročník v NHL, neskôr ho presunuli na farmu, kde hral až do začiatku februára. Priestor v prvom tíme dostal až po zranení obrancu Jonasa Sieganthalera. Do prestávky pred Turnajom štyroch krajín odohral dva zápasy. Hneď prvý duel proti Vegas (1:3) mu nevyšiel. Tréner ho viackrát posadil na lavičku a v zápase odohral iba 12 minút. Bolo to správne rozhodnutie Sheldona Keefa?

NHL nie je rozvojová liga. Rátajú sa iba výhry a prehry a Devils v spomínanom zápase prehrali.

Nemec chápe, že musí ukázať viac trpezlivosti v defenzíve, aby mohol zakladať akcie a útočiť v obrannom pásme súpera.

Keefe chcel vyradením z rotácie Nemcovi ukázať, že urobil chyby v obrannom pásme, ktoré by robiť nemal. Tréner by to urobil ktorémukoľvek hráčovi v zostave, ak by si myslel, že mu nepomôže vyhrať zápas.